Móveis Hans: referência, protagonista e alto padrão de qualidade

A empresa possui um repertório completo, oferece produtos alinhados aos gostos mais exigentes e acompanha as tendências do mundo inteiro

Divulgação: Móveis Hans

Fundada em 1962 pelos austríacos Hans e Grete Beran, em Porto Ferreira (SP), a Móveis Hans completa 61 anos de muita história e protagonismo em 2023. Atualmente, a loja é uma das grandes referências em móveis do interior de São Paulo.

No entanto, nos seus primeiros anos de trajetória a empresa já mostrou o seu diferencial e se transformou em um dos principais nomes na produção de móveis de estilo colonial da época. Inspirados pelos modelos europeus, a Móveis Hans apostou na combinação dos estilos ingleses e holandeses em seus produtos.

E o resultado foi imediato. Com um alto padrão de qualidade, a empresa ganhou o respaldo dos seus clientes e iniciou o seu processo de expansão na região.

O que transforma a Móveis Hans em uma empresa de alto padrão de excelência é o seu conceito nobre para a produção de móveis, a sua natureza artesanal e o acabamento perfeito. Mesmo nos dias atuais, essa essência está incorporada em seu DNA, sendo apreciada pelo público nos diversos tipos de decoração de interiores.

Divulgação: Móveis Hans

Hoje, a Móveis Hans possui um repertório completo, oferece produtos alinhados aos gostos mais exigentes, acompanha as tendências do mundo inteiro e garante inúmeras opções para os seus clientes – do estilo clássico ao contemporâneo. A marca conta com showrooms nas cidades de Porto Ferreira (matriz), São Carlos, Araraquara e Rio Claro.

Conheça um pouco mais sobre a Móveis Hans: https://moveishans.com.br/

Vito Califano