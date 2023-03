Movimentação de cargas no Porto de Santos sofre queda de 14,8%; mal da vaca louca contribuiu para o resultado

Desempenho diminuiu 14,8% em relação ao mesmo período no ano passado. Movimento de cargas no Porto de Santos, em fevereiro, diminui 14,8% em relação a 2022

O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, movimentou 10,9 milhões de toneladas de cargas em fevereiro de 2023. O desempenho representa a segunda maior marca para o período, sendo 14,8% menor do que o registrado no ano passado.

De acordo com as informações divulgadas pela Santos Port Authority (SPA) na última sexta-feira (24), a redução dos volumes exportados de soja em grãos (-10,6%), açúcar (-24,3%) e carne bovina (-23,3%) foi a principal causa para a diminuição de movimentação de cargas em fevereiro de 2023.

A autoridade portuária afirmou que, apesar da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ter estimado uma produção recorde de 151,4 milhões de toneladas de soja para 2022 e 2023, o atraso na colheita influenciou a queda nos embarques do produto.

Já o açúcar, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apresentou queda nas vendas externas por conta da diminuição na disponibilidade interna para exportação, devido a menor moagem de cana-de-açúcar causada por questões climáticas.

No entanto, o movimento acumulado de açúcar no ano apresenta crescimento de 2% com 2,1 milhões de toneladas. Da mesma forma, os embarques de milho, apesar da queda em fevereiro, tiveram crescimento de 22,2% e atingiram 1,5 milhão de toneladas nos dois primeiros meses de 2023.

Os embarques de carne bovina foram de 105,3 mil toneladas e diminuíram por conta da redução internacional do preço e do volume exportado. Em reflexo deste desempenho, a movimentação de carga conteinerizada também foi afetada, com menos 13,3% ao somar 324,6 mil TEU – unidade equivalente a um contêiner de 20 pés.

Conforme explicou o Mapa, um outro motivo para a queda no volume foi o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecido como “mal da vaca louca”, que gerou suspensão temporária das exportações de carne à China após ser comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa) no dia 22 de fevereiro.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a queda na quantidade exportada de diversos produtos em fevereiro não pode ser considerada uma tendência, por conta do conjunto de fatores citados acima.

Desempenhos

Em nota, a SPA informou que os embarques somaram 7,9 milhões de toneladas em fevereiro, o equivalente a 13,3% a menos do que o mesmo período do ano passado. Os desembarques totalizaram 3 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 18,8%.

A autoridade portuária acrescentou, ainda, que o movimento acumulado nos dois primeiros meses do ano atingiu 21,1 milhões de toneladas (-10,3%), sendo 14, 7 milhões (-9,2%) de embarques e 6,4 milhões (-12,5%) de descargas.

A carga conteinerizada somou 677,5 mil TEU (-10,7%) e, com 791 embarcações, o fluxo de navios aumentou em 0,4% no acumulado do ano.

A SPA afirmou que a participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira foi de 21,3% em fevereiro. Das transações comerciais com o exterior que passaram pelo cais santista, a China apresenta a maior participação com 26,7%.

