Movimento de foliões deixa comerciantes otimistas em São Luiz do Paraitinga

Mesmo com a folia adiada, turistas apareceram na cidade neste sábado (18) e ajudaram a movimentar o comércio local.

Jefferson Santos/g1

A manifestação popular que agitou São Luiz do Paraitinga na tarde deste sábado (18), animou também o comércio local, que havia se preparado para o carnaval. Foliões de diversas cidades da região foram à cidade, famosa pelas tradicionais marchinhas.

A folia deste ano foi adiada por conta dos estragos causados pelas chuvas que atingiram o município nas últimas semanas e deixaram 700 pessoas desalojadas.

O instrutor de trânsito Luan Borges, de 24 anos, saiu de Caraguatatuba, no litoral norte, para passar uns dias em Redenção da Serra. Através das redes sociais ficou sabendo que tinha uma “galera em São Luiz” e resolveu ir até a cidade para curtir o carnaval, que até então, aconteceu de forma espontânea sem o apoio e organização da prefeitura.

“Sempre passei o carnaval em Caraguá, mas dessa vez resolvi vir pra cá [São Luiz]. Apesar da chance de chuva e do risco de o rio subir, estou gostando”, relatou o visitante.

Mesmo com carnaval adiado, centenas de foliões se reúnem em São Luiz do Paraitinga.

Assim como ele, pelo menos 1,5 mil pessoas saíram pelas ruas do centro histórico de São Luiz em ritmo de marchinha. Sob um sol de 25⁰C, a manifestação popular foi motivo de alegria também para comerciantes do município, que se planejaram para um dos eventos mais importantes que movimenta a economia do município.

Silvia tem uma lanchonete e um hostel em São Luiz.

Silvia de Jesus Santos, de 51 anos, é proprietária de um bar e hostel. Há mais de 30 anos na cidade, ela confessou que foi surpreendida pelo cancelamento e que aplicou investimentos que superam os R$ 15 mil.

“Com a tragédia não tinha outra opção. Levamos um choque quando soubemos, pois o investimento já havia sido feito. Comprei bebidas, salgados, contratei mão de obra. A gente fica numa situação delicada e só não tive prejuízo porque ainda consigo aproveitar boa parte dos produtos e materiais que comprei. Mas, para quem tem ponto temporário, é delicado”, questiona.

Maria vende chita em São Luiz do Paraitinga.

A funcionária pública e vendedora de chita há mais de 20 anos em São Luiz, Maria Victoria de Campos, de 73 anos, também disse ter tido gastos, mas entende a situação.

“Estava comprando chita o ano todo, em Taubaté e São Paulo. Então, eu contava com esse momento [o carnaval], mas entendo o motivo”, pontuou Campos.

Ao longo de todo o dia, a cidade ficou bem movimentada, apesar de não ter havido outros ‘bloquinhos’ que desfilaram pelas ruas e avenidas do município.

