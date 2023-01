MP abre apuração sobre morte de criança na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e pede laudo sobre todas as árvores do parque

Menina de 7 anos morreu ao ser atingida por eucalipto na terça-feira (24). Parecer técnico sobre condições das árvores será feito por órgão do Ministério Público. Árvore gigante caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas

O Ministério Público (MP) iniciou uma investigação sobre a queda do eucalipto da Lagoa do Taquaral que causou a morte de Isabela Tiburcio Fermino, de 7 anos, na terça-feira (24). Ao instaurar o procedimento, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Campinas (SP) pediu um parecer sobre as condições das árvores do parque.

“Dentre as várias diligências, [o MP] solicitou também parecer técnico do Caex (órgão técnico do MPSP) para se examinar as condições fitossanitárias das árvores do Parque”, informou, nesta sexta-feira (27), a promotoria.

Após a morte de Isabela, a prefeitura decidiu fechar todos os parques e praças de esportes. Veja, aqui, o que se sabe e o que falta saber sobre a tragédia.

Prefeitura também avalia árvores

A Prefeitura de Campinas afirmou, na quarta-feira (25), que equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ), da Secretaria de Serviços Públicos, realizam o levantamento de árvores em risco nos parques da cidade e que a retirada delas está sendo feita quando necessário.

“Equipes de várias pastas estão trabalhando em toda a cidade para recuperar os danos causados pelas intensas chuvas das últimas semanas e realizando também o recolhimento de árvores e galhos”, diz trecho do comunicado.

Além disso, a administração municipal pediu à população que “evite circular em áreas com muitas árvores”. “Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumenta o risco de quedas de árvores”.

Morte de Isabela

O g1 teve acesso ao boletim de ocorrência e consta que Isabela estava com os pais na área de churrasqueira, perto do espaço onde ficam os pedalinhos da Lagoa do Taquaral, no momento em que houve o acidente. Ela ficou presa sob a árvore e não resistiu aos ferimentos, diz o registro.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Guarda foram acionadas durante a ocorrência. Os pais da criança não ficaram feridos, contudo, a mãe da menina ficou em estado de choque e precisou ser socorrida para a UPA Anchieta, de onde teve alta após o atendimento.

Isabela era filha de um pastor evangélico, morava com a família em Hortolândia e estava no parque para o aniversário de uma prima, segundo a polícia. O enterro da criança ocorreu na cidade em que ela morava.

Uma mulher de 27 anos também ficou ferida após a queda da árvore. Segundo a polícia, ela estava no parque com o namorado e foi socorrida, com dores nas costas e pernas, em estado grave ao Hospital Mário Gatti.

A árvore, um eucalipto gigante que fica ao lado da pista de caminhada, ficou atravessada após despencar. A prefeitura diz que ele estava “aparentemente sadio”.

Investigação na Polícia Civil

A Polícia Civil em Campinas confirmou a abertura de um inquérito para apurar a morte de Isabela. O caso é apurado como morte acidental pelo 4º Distrito Policial da metrópole e a previsão é de que os depoimentos sobre o caso começaram ainda na terça-feira.

O advogado que representa a família explicou à EPTV que acompanha o trabalho da perícia e, se for comprovada a culpa do poder público, ela irá avaliar se entrará com uma ação para responsabilização penal.

