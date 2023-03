MP abre inquérito para apurar mortes após surto na Maternidade e ações de Campinas e SP diante de reflexos na assistência neonatal

Investigação é conduzida por duas promotorias, após Devisa constatar ‘irregularidades estruturais, de RH e de processos de trabalho que influenciam na qualidade do serviço prestado aos usuários’. A sede do Ministério Público, em Campinas

Fernando Pacífico / g1

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu inquérito para investigar as mortes de três bebês na Maternidade de Campinas (SP) após um surto de diarreia, irregularidades na prestação de serviços pelo hospital, e quais foram as ações adotadas pela prefeitura e o governo de São Paulo diante dos reflexos na assistência neonatal na cidade. O caso é conduzido de forma conjunta pelas promotorias de Saúde Pública e de Infância e Juventude, e o g1 teve acesso à portaria sobre início das apurações.

Os documentos assinados em 27 de fevereiro pelos promotores de Justiça Daniel Zulian, da Saúde Pública, e Andrea Santos Souza, da Infância e Juventude, reúnem uma série de questionamentos a partir dos autos de infração realizados pelo Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa).

Embora o texto da portaria chegue a mencionar objetivo de “apurar irregularidades na prestação do serviço de saúde do Hospital Maternidade de Campinas e a responsabilidade por surto de gastroenterite que levou pacientes a óbito”, a causa das mortes ainda está em investigação, diz Zulian.

Desde que o caso veio à tona, a Maternidade e a prefeitura tratam o surto como hipótese de causa, em virtude das condições de saúde dos pacientes. O resultado da apuração ainda não foi divulgado.

Veja abaixo o que dizem a Maternidade, a prefeitura e o estado sobre a apuração do MP-SP.

Área da Maternidade de Campinas

Patrícia Teixeira/g1

Série de problemas na Maternidade

Responsável por cerca de 750 partos e 7 mil atendimentos por mês, 60% deles na saúde pública, a Maternidade acumulou nos últimos anos dívidas milionárias – R$ 28,5 milhões somente em 2022 – que afetam afetam a instituição centenária. A falta de profissionais também gerou a interdição de 20 dos 36 leitos, fato que atingiu diretamente o atendimento de recém-nascidos com quadro grave de saúde.

Referência regional em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, dias antes da interdição o hospital notificou um surto de diarreia na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), e três bebês morreram.

De acordo com o MP, uma inspeção realizada pelo Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), após o caso vir à tona, constatou inúmeras irregularidades estruturais, de recursos humanos e de processos de trabalho, que influenciam diretamente na qualidade do serviço prestado aos usuários.

Entre os problemas constatados estão:

Manter em funcionamento Banco de Leite Humano sem possuir licença de funcionamento;

Manter médico diarista/rotineiro e equipe de fisioterapia sem atender o dimensionamento mínimo nas unidades de Terapia Intensiva Adulto e Neonatal;

Manter em pleno funcionamento CME [central de material de esterilização] sem possuir área física que atenda à legislação vigente;

Manter em funcionamento CME sem profissional enfermeiro no período noturno;

Manter em pleno funcionamento o Setor do Pronto Atendimento com estrutura física inadequada;

Manter em pleno funcionamento Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional sem recursos humanos quantitativos suficientes na categoria profissional médica, de acordo com a capacidade instalada;

Manter em funcionamento centro cirúrgico sem sanitários com vestiário para funcionários;

ausência de banheiros anexos aos consultórios de ginecoobstetrícia do Ambulatório;

Manter abrigo externo de resíduos comuns e químicos de forma irregular;

Área da Maternidade de Campinas

Jonatan Morel / EPTV

Segundo o MP, o Devisa destacou que a unidade tem “histórico de infrações sanitárias não corrigidas […] e apresentou cronograma de adequações inaceitável, por possuir previsões vagas e pouco resolutivas”. Diante disso, os promotores decidiram enviar um ofício para que a direção do hospital, no prazo de 15 dias a partir do recebimento, preste esclarecimentos sobre o surto de gastroenterite, os óbitos dos bebês, e informe as providências para sanar irregularidades previstas nos autos de infração.

“As promotorias da Saúde Pública e da Infância e Juventude estão acompanhando conjuntamente os eventos recentemente noticiados no Hospital Maternidade de Campinas, relacionados à interdição de leitos e o óbito de pacientes, e atuarão para garantir a assistência médica adequada aos neonatos, assim como para apurar eventuais responsabilidades”, destacou Zulian.

O que diz a Maternidade?

Em nota, a assessoria da Maternidade informou que encaminhou para o Devisa a escala dos médicos neonatologistas horizontalistas, após tratativas emergenciais com a Secretaria de Saúde, e com isso aguarda a liberação dos leitos interditados pela prefeitura após ela ter assegurado um aporte financeiro para reverter emergencialmente a crise referente à questão dos leitos na UTI Neonatal.

“Alguns médicos neonatologistas da própria Maternidade de Campinas assumiram o compromisso de cobrir toda a escala, se cotizando e, assim, permitir a continuidade do atendimento que beneficia toda a população não só da cidade, mas da Região Metropolitana [RMC]. Lembramos que esse esforço vem sendo feito pois, até o presente momento, não houve, ainda, a apresentação de novos profissionais desta especialidade para suprir a carência”, informa texto.

Em outro trecho, o hospital alegou que em 109 anos de existência sempre agiu de acordo com a ética médica e com as normas impostas pelos órgãos reguladores e a direção da instituição, como praxe diante de qualquer intercorrência, adotou medidas para rigorosa apuração dos fatos.

“Qualquer inquérito que venha a contribuir para a elucidação dos fatos terá a total colaboração da instituição”, diz nota.

Ainda em texto, a Maternidade destacou que tem um dos índices de óbitos mais baixos do país, criticou o que chamou de “descaso do poder público” e frisou que todos os documentos relacionados à recuperação judicial foram anexados ao plano de trabalho quando renovou convênio com a prefeitura.

À EPTV, afiliada da TV Globo, a prefeitura informou que os leitos permanecem interditados, a decisão será publicada nesta sexta em Diário Oficial, e que o hospital pode recorrer. Os pontos sobre o inquérito do MP, contudo, não foram comentados sobre a assessoria da administração até esta publicação.

Ações do poder público

À prefeitura, o MP enviou um ofício para questionar se a Maternidade apresentou cronograma adequado para correções, solicitou cópia do processo administrativo onde o caso é investigado, e questionou o Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO) sobre as providências adotadas no âmbito do convênio com a Maternidade diante das irregularidades.

O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, defende a abertura de um serviço próprio pela prefeitura. “Esse questionamento não é de agora e entendemos que a questão se colocou novamente diante dessa situação que a Maternidade vem enfrentando”, frisou o presidente do grupo, Paulo Mariante. Segundo ele, até dezembro o conselho não havia sido informado sobre a situação de crise, seja pelo hospital ou pela Saúde. “Em nenhum momento colocaram essa situação, é muito grave”, falou.

Sobre a crítica do Conselho, a Maternidade alegou que “quem trabalha na área da saúde e acompanha a realidade das Instituições filantrópicas não pode alegar desconhecimento da crise financeira”, e que a situação tem sido divulgada ao longo dos anos e foi agravada pela pandemia de Covid-19.

Já ao governo de São Paulo, os promotores questionaram o que foi feito pela Diretoria Regional de Saúde (DRS-VII) sobre o que foi feito para prestar apoio na retaguarda assistencial dos neonatos que necessitam de cuidados intensivos em Campinas.

O que diz o governo de SP?

Em nota, o DRS informou que monitora a situação dos leitos neonatais e tem realizado reuniões com os gestores locais para o aumento da disponibilidade de leitos na região nas próximas semanas para garantir retaguarda à situação da Maternidade de Campinas.

