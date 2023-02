MP aciona Justiça para adequações em obra de acessibilidade no Poupatempo de Cordeirópolis

Entre problemas, Promotoria cita rampa com inclinação incorreta, irregularidades no corrimão e guarda-corpo e estreitamento de calçada; prefeitura diz que iniciará obras na próxima semana. Rampa e passagem de pedestres na entrada do Poupatempo de Cordeirópolis

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) acionou a Justiça para que a Prefeitura de Cordeirópolis (SP) seja obrigada a realizar adequações na rampa de acessibilidade do Poupatempo da cidade e na calçada das imediações da estrutura. A Promotoria pede que a administração seja multada em R$ 10 mil por dia até a regularização do local.

O Poupatempo de Cordeirópolis começou a funcionar no dia 5 de outubro de 2022. O posto está instalado no primeiro pavimento (térreo) do Edifício Comendador Jamil Abrahão Saad, que fica na Rua Carlos Gomes, 341, no Centro da cidade. Sua implantação ocorreu por meio de um convênio da prefeitura com o governo estadual. No acordo, coube à administração municipal providenciar o imóvel.

A ação, ajuizada no último sábado (4) e assinada pela promotora Aline Moraes e o analista jurídico Edmar Silva, aponta que para garantir a entrada e saída de pessoas com deficiência da unidade, a prefeitura construiu uma rampa de acesso, porque até então existia apenas uma escada. No entanto, segundo a Promotoria, a obra não atende a legislação sobre acessibilidade em vigência e nem as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

“A aludida rampa, além de não atender às características técnicas correlatas, foi construída sobre a calçada, impedindo o fluxo de pedestres, que são obrigados a passar pelo leito carroçável e assim ficam sujeitos a intempéries”, diz trecho da denúncia.

O MP cita que recebeu reclamação de um morador, que relatou que seu irmão tem deficiência visual e passava a pé todo dia em frente ao prédio, mas agora está impossibilitado de transitar pelo local, por causa da rampa mal instalada e das irregularidades em seu contorno.

O local passou por análise técnica do Centro de Apoio Operacional à Execução (Caex), do MP-SP. Em relação à rampa, é apontado que o grau de inclinação não está de acordo com as diretrizes da ABNT. E que a cor branca utilizada para a pintura da guia próxima à rampa pode causar insegurança a pedestres, também descumprindo norma da ABNT.

“Há ainda um rebaixamento na calçada próximo à rampa que invade a faixa livre da calçada, deixando-a com largura inferior a 1 metro e 20 centímetros, o que é irregular. Se não bastasse, há um poste de iluminação pública na calçada em frente à rampa do Poupatempo, o que também dificulta a passagem de pedestres”, acrescenta o MP na ação.

Um deck chegou a ser construído para buscar alagar a passagem de pedestre, mas a Promotoria não considera que isso resolve totalmente o problema. O Caex ainda encontrou irregularidades no corrimão da rampa, no tamanho do guarda-corpo e na distância entre os perfis do guarda-corpo. Ainda, foi constatada a ausência de sinalização tátil e de sinalização nos degraus.

“Isso prejudica tanto a pessoa com deficiência física que se utiliza de cadeiras de rodas ou muletas para ingresso e saída do Poupatempo quanto a pessoa idosa e transeuntes e pessoas com deficiências outras que necessitam passar pelo local, além da possibilidade de atrapalhar o trânsito de veículos”, conclui a promotora.

O MP-SP ainda apontou que questionou a prefeitura, que demonstrou intenção de resolver o problema, mas não o fez sob justificativa da ocorrência de chuvas e impossibilidade financeira, o que levou o órgão a acionar a Justiça.

O que diz a prefeitura

Ao g1, a prefeitura informou em nota que serão realizadas as seguintes mudanças, seguindo as normas de acessibilidade (NBR 9050): instalação de corrimão de duas alturas, patamar de descanso no percurso da rampa e demarcação tátil na calçada.

“O projeto já foi finalizado e agora passa pela fase de empenho para prestação do serviço. Dessa forma, a obra deve iniciar na próxima semana”, acrescentou.

