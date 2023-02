MP apura déficit de enfermeiros, falta de AVCB e suposta triagem por profissional não habilitado em UPA de Piracicaba

Vistoria do Cremesp ainda aponta espaço insuficiente para a demanda. Falta de profissionais de enfermagem também foi comunicada ao Conselho Regional de Enfermagem. UPA Vila Rezende, em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito para investigar supostas irregularidades no atendimento, na estrutura e na segurança do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alfredo José de Casto Neves, conhecida como UPA Vila Rezende, em Piracicaba (SP).

A investigação foi aberta após a Promotoria receber informações do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), que fez uma vistoria no local.

Entre os relatos, o conselho cita que as triagens para classificação de risco, para definir as prioridades de atendimento conforme o estado de saúde, estariam sendo realizadas por profissional que não é médico ou enfermeiro, em descumprimento com uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), o “que pode colocar em risco a saúde dos pacientes”.

Além disso, conforme o Cremesp, o espaço da unidade é insuficiente para a demanda e a equipe de enfermagem estava com um déficit de seis enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem. Este caso também foi informado ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

A portaria de abertura de inquérito, assinada pelo promotor Carlos Paulo Travain Filho na última quinta-feira (9), ainda aponta que o imóvel onde fica a UPA não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), conforme informações do próprio grupamento de bombeiros de Piracicaba. O AVCB atesta que um imóvel é seguro contra incêndios e situações de pânico e é emitido após atendimento de uma série de medidas, como disponibilização de extintores e saídas de emergência.

Travain Filho requisitou aos bombeiros informações atualizadas sobre uma fiscalização realizada no local e quais medidas são necessárias para obtenção do AVCB. Também foram notificados o Cremesp e Coren a respeito de atualizações sobre o caso.

O g1 questionou a prefeitura a respeito das supostas irregularidades e a administração informou que não foi notificada sobre o assunto e vai responder aos órgãos competentes todos os questionamentos, dentro do prazo legal.

Falta de médicos

Durante o ano de 2022, a UPA Vila Rezende esteve entre unidades de saúde que tiveram uma série de suspensões de atendimentos parciais ou totais em finais de semana devido à falta de médicos para preenchimento de escala de plantões.

Em novembro, a Prefeitura de Piracicaba publicou um aviso para chamamento público para contratar uma organização social de saúde (OSS) para administrar e fornecer médicos para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Cristina e Vila Sônia. O procedimento ainda está em andamento.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano