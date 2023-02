mp-denuncia-10-pessoas-por-assassinato-de-prefeito-de-lajeado-do-bugre-dentro-do-gabinete

Nove acusados estão presos preventivamente e um segue foragido. Crime contra Roberto Maciel Santos, ocorrido em 24 de novembro, teve motivação política, segundo polícia. Prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos (PP)

O Ministério Público (MP) denunciou, nesta quarta-feira (1º), 10 pessoas pelo assassinato a tiros do prefeito Roberto Maciel Santos, de Lajeado do Bugre, no Norte do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu em 24 de novembro de 2022. Relembre detalhes abaixo.

Os investigados foram acusados pelos crimes de homicídio (por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime) e extorsão. Além disso, os 10 foram denunciados por duas tentativas de assassinato – o vice-prefeito e um servidor do município sobreviveram ao ataque.

Do total de acusados, nove estão presos preventivamente. Um deles segue foragido.

Os nomes dos acusados não foram divulgados. O MP detalhou a participação de cada um dos denunciados no crime:

Uma pessoa: atirador

Duas pessoas: repassaram informações ao atirador e forneceram transporte para execução e fuga

Uma pessoa: providenciou o veículo utilizado no crime

Uma pessoa: financiou o crime

Cinco pessoas: planejaram e coordenaram o ataque, com auxílio moral, material e financeiro, além da transmissão de ordens e instruções

O crime de extorsão foi identificado porque cinco dos denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a esposa e a filha da vítima para obter vantagem econômica, segundo o MP. Os acusados teriam enviado mensagens de texto exigindo R$ 50 mil para que elas fossem “deixadas em paz”.

O MP ainda requereu a fixação de um valor mínimo de R$ 50 mil como reparação de danos para cada um dos sobreviventes e seus familiares.

Marcas de tiros na porta do gabinete da Prefeitura de Lajeado do Bugre

Motivação

De acordo com o inquérito da Polícia Civil, a motivação do crime foi uma divergência política da organização criminosa, envolvida com crimes como tráfico de drogas e assassinatos, com o prefeito.

“A motivação está relacionada a questões políticas, as desavenças que o prefeito tinha com essa organização criminosa a qual todos os presos são ligados. Eles divergiam com a administração pública atual. Desde a época das eleições, ele [o prefeito] recebia ameaças”, explica a delegada Aline Palma.

Mais detalhes sobre as investigações, bem como a identificação dos envolvidos, não foram revelados a fim de preservar outras apurações contra o grupo.

Crime

Conforme a Brigada Militar (BM), uma pessoa encapuzada entrou no local e atirou diversas vezes contra o prefeito, que morreu no local, e contra as pessoas que estavam junto com ele no gabinete. Roberto Maciel Santos estava em uma reunião quando foi surpreendido.

No local, foram encontrados cartuchos de uma pistola 9 mm. O funcionário da prefeitura que foi baleado no ataque, Marcelo Wolff, foi socorrido por um motorista de ambulância que passava pelo local no momento do crime.

Outro presente no gabinete era o vice-prefeito, Ronaldo Machado da Silva (PL). Ele fugiu correndo para um banheiro quando a porta foi arrombada por uma pessoa encapuzada que atirou diversas vezes contra eles.

Prefeitura de Lajeado do Bugre, no Norte do RS

Chegada do atirador

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o atirador chegou à Prefeitura de Lajeado do Bugre para matar o prefeito da cidade. As imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito do crime.

Elas mostram a pessoa estacionando, descendo do carro e entrando no prédio. Pouco depois, o atirador sai em fuga. A ação dura menos de dois minutos.

Na época do crime, uma pessoa chegou a ser presa por ser suspeita de envolvimento no assassinato. Ela foi encontrada perto de um carro abandonado, em uma região próxima do local do crime. Com ela, a polícia encontrou uma arma de fogo e objetos que teriam sido furtados. Por essa razão, teve a prisão decretada por porte de arma e receptação.

Perfil

Roberto Maciel Santos tinha 45 anos, era casado e tinha filhos. Beto, como era conhecido, foi eleito em 2016 e reeleito em 2020.

Irmão do prefeito, Antonio Carlos Brizola Maciel Santos diz que Roberto era um “homem bom” e preocupado com a cidade. Conforme testemunhas, o prefeito era uma pessoa tranquila.

