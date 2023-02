MP denuncia à Justiça motorista que invadiu pastelaria, matou pastor atropelado e deixou sete feridos em Santa Bárbara d’Oeste

Em sequência de acidentes, caminhonete bateu em carro, moto, invadiu estabelecimento comercial e bateu em poste. Exame toxicológico apontou que ele bebeu antes de dirigir. Acidente deixou um morto e ao menos oito feridos em Santa Bárbara d’Oeste

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) denunciou à Justiça o motorista de uma caminhonete que invadiu uma pastelaria, matou um pastor atropelado e deixou sete pessoas feridas, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), em 30 de dezembro de 2020. De acordo com exame realizado após o acidente, Wilson Braga de Souza, de 49 anos, consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Ele responde sobre o caso em liberdade.

O caso ocorreu na Rua José Jorge Patrício, no bairro Mollon. Segundo a denúncia à Justiça, Souza é diabético e hipertenso, consumiu álcool e, por volta das 17h, “passou a conduzir de forma imprudente, em alta velocidade, o veículo Toytota Hilux CD4x4 SRV”.

Antes de chegar à pastelaria, conforme as investigações, ele bateu contra a traseira de um carro Renault Clio, invadiu a faixa contrária da via e bateu em uma moto Yamaha XTZ 150. A motociclista caiu e sofreu lesões graves, segundo laudos juntados ao processo.

Na sequência do percurso, a caminhonete subiu na calçada e atingiu sete pessoas que estavam nas cadeiras do quiosque da pastelaria. Entre elas, estava o pastor Jhonnatan Richer Guimarães, de 28 anos, que morreu devido ao atropelamento, e outra mulher que também sofreu lesões graves. Em seguida, a caminhonete atravessou a rua e bateu em um poste.

Ainda conforme a denúncia do MP, o acusado ficou dentro do veículo até a chegada de guardas, que verificaram que ele não tinha condições de falar. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, medicado e houve foi realizado exame toxicológico que apontou concentração de 4 deciframas de álcool por litro no sangue.

Souza foi denunciado por homicídio culposo – quando não há intenção de matar – e duas vezes por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo.

O g1 não conseguiu contato com a defesa do acusado. Interrogado na Delegacia de Santa Bárbara d’Oeste, à época do acidente, ele afirmou que “apagou”, devido a uma vertigem, e quando acordou verificou que o carro estava batido.

Declarou também que já havia sido acometido dessa mesma situação de vertigem anteriormente. Relatou que é diabético e hipertenso, e faz uso de medicação para tratar essa condição. E que consumiu duas latas de cerveja na data dos fatos, entre 10h30 e 11h.

Atropelamentos flagrados por câmera

Câmeras de segurança filmaram o momento do acidente. Pelas imagens é possível perceber que as pessoas que estavam na lanchonete tentaram se levantar para sair quando perceberam o veículo se aproximando, mas não tiveram tempo suficiente para isso. A caminhonete atingiu ao menos duas mesas.

“Já veio batendo lá de cima. Lá ele fez duas vítimas e depois veio batendo e passou por cima da minha pastelaria e acabou batendo aqui no poste. Foi muito grande mesmo [o susto]”, relatou o proprietário do estabelecimento, Jadir Durães, à época.

Na lanchonete, houve destruição de mesas, cadeiras e da estrutura que cobre o local.

O motorista foi socorrido no local por um funcionário da lanchonete. A caminhonete tem placas de Dracena (SP).

“Ele parecia estar embriagado. Muito ainda”, contou Yago Vinícius Durães. “Acabou o Ano Novo. Como que festeja?”, completou.

De acordo com a Guarda Municipal, durante o atendimento médico o motorista da caminhonete, Souza admitiu que ingeriu bebida alcoólica e disse que teve um mau súbito.

A maioria das vítimas que sobreviveu teve ferimentos leves e recebeu alta após ficarem em observação, inclusive uma criança de 7 anos.

Mas uma mulher de 39 anos, que estava na motocicleta envolvida na batida que ocorreu antes do veículo atingir a lanchonete, ficou internada com fratura na perna e no pé e recebeu alta um dia depois.

“O que eu lembro é que o carro veio desgovernado para cima de outro carro, depois bateu em mim, aí na hora que eu caí no chão, eu já caí com muita dor e aí eu comecei a gritar, gritar, gritar e os meus gritos até alertaram o pessoal do quiosque da pastelaria”, relata Julia Francieli de Oliveira.

