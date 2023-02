MP denuncia governo do RS por contar gastos com aposentados em recursos destinados à educação

Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público pede depósito de R$ 1,77 bilhão em investimentos de manutenção e desenvolvimento de ensino. Valor teria sido destinado, desde 2013, para pagar encargos sociais de servidores inativos. Sede da Secretaria Estadual da Educação em Porto Alegre

Diego da Costa/Seduc

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul ingressou, na terça-feira (7), com uma ação contra o estado para que gastos com profissionais aposentados da educação não contem como investimentos de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). Esses recursos são usados para alcançar os objetivos básicos da educação.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) diz que “ainda não foi notificada e apresentará manifestação dentro do prazo legal”.

Segundo o MP, o RS deve aplicar 25% da receita originada de impostos na educação, como prevê a legislação, sem considerar encargos sociais com servidores inativos. Desde 2013, o estado contabilizaria a contribuição patronal na previdência de aposentados como parte dessa porcentagem.

Nesse período, cerca de R$ 1,77 bilhão arrecadado em impostos teriam ido para encargos sociais. A promotora Josiene Menezes Paim, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, pede que esse valor seja revertido em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Além disso, o MP pede a aplicação de uma multa diária de R$ 10 mil até o cumprimento da medida judicial. Esses valores seriam destinados à educação.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi