MP denuncia homem que ateou fogo na casa da ex-mulher após ser solto na audiência de custódia

Jeyson Elias de Jesus Lima, de 31 anos, foi denunciado por crimes de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida, dano psicológico e material. Ele teve a prisão preventiva decretada e já está preso a pedido do órgão. Imagens mostram uma cama e roupas da vítima queimadas

Reprodução/PMRR

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou o pedreiro Jeyson Elias de Jesus Lima, de 31 anos, suspeito de atear fogo na casa da ex-mulher, de 35, no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista dois dias depois de ser preso por agredi-la e solto na audiência de custódia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (1º).

A denuncia foi ajuizada no dia 30 de janeiro pelo promotor de Justiça de Defesa da Mulher, Valmir Costa da Silva Filho. O pedreiro é denunciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida, dano psicológico e material cometidos contra a ex-companheira.

No dia da primeira agressão, Jeyson, após ingerir bebida alcoólica, foi até a residência da vítima, a agrediu, enforcando com as mãos, e também a ameaçou de morte com uma faca.

A mulher conseguiu fugir e buscar ajuda para conter o homem, que foi preso e levado para audiência de custódia, quando foi decretada a medida protetiva.

No dia 17 de janeiro, dois dias depois do primeiro episódio, o pedreiro descumpriu a medida protetiva, foi até a casa da vítima e ateou fogo no local. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima contou à PM que estava na casa da irmã quando foi informada por vizinhos que a casa estava pegando fogo. Quando chegou no imóvel, as chamas já haviam sido controladas pelos moradores.

Ela disse ainda que foi viveu por 10 anos com o suspeito, mas, há cerca de dois meses se separaram e ele não aceita o fim da relação. Eles tiveram quatro filhos: um menino, de 10 anos, e três meninas, de 8, 6 e 2 anos.

O denunciado teve a prisão preventiva decretada e já está preso a pedido do órgão.

Vittorio Ferla