MP em Ribeirão Preto investiga problema de falta de transporte escolar para alunos da rede estadual

Aulas começaram na última semana, mas 1,5 mil estudantes estão impossibilitados de irem às escolas, diz associação. Estado afirma que licitação para regularizar serviço está em andamento. MP investiga falta de transporte para alunos da rede estadual em Ribeirão Preto, SP

O Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc), do Ministério Público (MP), instaurou inquérito civil para apurar a falta de transporte escolar que afeta estudantes matriculados na rede estadual de ensino em Ribeirão Preto (SP).

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (6) pelo promotor de Justiça Naul Felca.

Desde a sexta-feira (3), quando houve o retorno às aulas, aproximadamente 1,5 mil estudantes estão impossibilitados de irem às escolas devido à falta dos ônibus, segundo a Associação de Moradores do bairro Jardim Cristo Redentor. (veja abaixo)

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disse que uma nova licitação para regularizar o serviço já está em andamento.

“É bom que a população esteja orientada que intercorrências em uma licitação podem haver. O problema é como o ente público lida com isso e tenta antecipar os prejuízos. A questão é o que vai ser feito rapidamente para resolver o problema. Não há como deixar essa situação alongar, até porque estamos cobrando quais estratégias pedagógicas vão ser adotadas por conta da ausência das aulas presenciais”, diz o promotor.

Enquanto o transporte não fica disponível, os alunos poderão assistir às aulas pelo Centro de Mídias, uma plataforma digital, e não serão computadas faltas nessa primeira semana, informou a Seduc.

Mães reclamam de falta de ônibus escolar para filhos em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

Reincidência

No início do segundo semestre de 2022, o transporte escolar de crianças que estudam na rede estadual chegou a ser paralisado pelo mesmo motivo em Ribeirão Preto.

O promotor diz que a nova situação deveria ter sido antecipada pelo Estado e ressalta a importância das atividades presenciais.

“Há uma necessidade preemente das aulas presenciais. É um ferramental poderosíssimo estar presente junto ao professor e ao convívio social do que isso representa, para o enriquecimento da pessoa e seu aculturamento”, completa.

O promotor de Justiça Naul Felca, do Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc)

José Augusto Júnior/EPTV

O mesmo sentimento é compartilhado pelo educador José Eduardo Oliveira.

“É uma coisa que retrocede a problemática da pandemia [aulas virtuais]. A gente vai cair de novo na questão de que nem toda criança que estuda na escola pública tem acesso a uma internet de qualidade. Acaba sendo uma solução paliativa”, pontua o educador.

O educador José Eduardo Oliveira, de Ribeirão Preto (SP)

José Augusto Júnior/EPTV

Transtornos

De acordo com a Associação de Moradores do Jardim Cristo Redentor, a maior parte dos alunos desassistidos moram no próprio bairro ou na Fazenda da Barra, que fica na região do Ribeirão Verde.

Uma das famílias afetadas é a da motorista de aplicativo Layla Filho. Ela conta que está há dois dias sem trabalhar porque não tem com quer deixar o filho.

“Não estou podendo ir porque não tenho com quem deixar ele. E, se for deixar, tem algum custo. Já tenho esse gasto porque pago alguém para levá-lo e buscá-lo do ponto, e resolvi ficar porque, senão, o gasto vai ser maior”, comenta a motorista.

Já o estudante Victor Henrique Barbosa, de 10 anos, viu a expectativa pelo retorno se transformar em frustração.

“A gente sente falta das pessoas, dos amigos, e do próprio estudo. Faz dois meses que estamos fora das escolas. Fico bem triste, porque isso prejudica o ensino”, conclui.

O estudante Victor Henrique Barbosa, de Ribeirão Preto (SP), é um dos estudantes da rede municipal afetados pela falta de transporte

José Augusto Júnior/EPTV

