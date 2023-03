MP pede anulação de editais de contratação de pessoal para a Maternidade Municipal Maria de Lourdes Nogueira, em Aracaju

Argumento é de que houve irregularidades e ilegalidades no processo, como falta de definição de público alvo, quantitativo para contratação imediata e de reserva, além de salário de cada função. Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, em Aracaju

André Moreira/PMA

O Ministério Público de Sergipe (MP-SE) pediu que a Justiça anule os editais para contratação de funções administrativas, assistenciais e enfermeiro neonatologista para a Maternidade Municipal Maria de Lourdes Nogueira, em Aracaju. A seleção é realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

A ação é de tutela de urgência e foi ajuizada no último dia 28 de março.

O MP argumenta que houve irregularidades e ilegalidades no processo, como falta de definição de público alvo, quantitativo para contratação imediata e de reserva, além de salário de cada função.

Outras alegações são problemas relatados por candidatos na realização da prova pela internet; ausência de gabarito, de número de inscrição para candidatos efetivamente inscritos; e previsão de fase recursal para cada etapa do processo.

A ação também diz que foram utilizados critérios subjetivos, vagos, abstratos e redundantes na avaliação realizada na terceira etapa, que consistiu em entrevista telefônica pelo RH da empresa.

O MP pede multa de R$10 mil em caso de descumprimento.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o INTS foi a empresa vencedora de processo de licitação para gerenciar a maternidade municipal e que o contrato tem por objeto a tomada integral do equipamento de saúde. “Desta forma, o processo de contratação é realizado exclusivamente pelo Instituto”. O órgão está à disposição do MP-SE e da sociedade para informações.

A meta era inaugurar a maternidade neste mês de março, mas, segundo a SMS não há mais previsão de inauguração.

Maternidade

A Maternidade Lourdes Nogueira fica localizada no Bairro 17 de Março. Segundo a prefeitura, a unidade terá capacidade para 500 partos por mês, além de acolher a população LGBTQIAPN+ e as mulheres vítimas de violência sexual.

valipomponi