MP quer suspensão de decreto que desapropria área onde Saud quer nova sede da Prefeitura de Taubaté

Prédio que Saud quer desapropriar na Praça da Eletro em Taubaté

TV Vanguarda/Reprodução

O Ministério Público recomendou a suspensão do decreto publicado pela Prefeitura de Taubaté para desapropriação de um terreno na praça Monsenhor Silva Barros, conhecida como Praça da Eletro, onde o prefeito Saud (MDB) pretender abrigar a nova sede da administração municipal.

No documento enviado à gestão, o MP argumenta que, no caso de desapropriação de bens públicos, é necessária uma autorização legislativa específica e que o decreto publicado no Diário Oficial de quinta-feira (9) não menciona uma lei municipal que autorize a alienação de imóveis da Unitau, dona do terreno na Praça da Eletro.

Além disso, o promotor José Carlos Sampaio argumenta que a universidade teve uma queda na renda mensal com a redução de alunos, situação provocada pela crise causada pela pandemia da covid-19, e que o aluguel de seus espaços é uma fonte de renda importante.

O documento reitera ainda que a desapropriação só pode acontecer com a concordância tanto da Unitau quanto da prefeitura. O g1 apurou, no entanto, que a universidade não tem interesse na desapropriação, pois isso atrapalharia a locação do espaço e, consequentemente, uma fonte de renda.

A prefeitura tem 10 dias úteis para informar se acatará ou não à recomendação do MP para suspender o decreto. Caso não acate à medida, a administração pode sofrer ações judiciais.

A Prefeitura de Taubaté informou que já recebeu o documento, que será analisado pela Procuradoria Geral do Município. Depois, Saud também comentou o assunto.

“Ninguém está falando de valores e de prazo ou quando vai acontecer isso. Está muito recente essa informação dele [promotor] pedindo para gente revogar esse decreto. Nosso jurídico vai conversar com o promotor para o entendimento geral”.

Procurada pelo g1, a Unitau informou que não tem interesse na venda no imóvel, avaliado em mais de R$ 55 milhões, mas que o prédio está disponível para aluguel.

“A Universidade de Taubaté esclarece que já encaminhou para avaliação da prefeitura, há cerca de 40 dias, a minuta de um contrato com os termos e valores estabelecidos para a locação do espaço e aguarda uma resposta”, diz a nota.

Edital de concorrência para locação da área estabelece que o valor do aluguel mensal não deve ser menor a R$ 204.025,47, o que representa R$ 2,44 milhões arrecadados anualmente pela Unitau.

Prefeitura editou decreto na última semana para ampliar valor do benefício

Mudança de planos

Uma das principais promessas de mandato do prefeito de Taubaté (SP), José Antônio Saud (MDB), é uma nova sede para prefeitura. A ideia mais recente é instalar o Paço na praça Monsenhor Silva Barros, conhecida como Praça da Eletro.

A mudança de planos aconteceu depois de um supermercado que funcionava no local fechar. Com a saída do estabelecimento, a área se tornou alvo do governo Saud. O espaço pertence à Unitau, que é uma autarquia municipal.

De acordo com a prefeitura, uma área técnica da gestão avaliou como vantajosa a utilização do local como sede após o fechamento permanente do supermercado, que tem contrato de aluguel com a área até o mês de abril.

A mudança de sede da Prefeitura de Taubaté é uma das promessas do prefeito Saud

Ainda segundo a administração municipal, ainda não é possível definir um prazo para a mudança, mas a adequação do prédio, que deve começar em maio, demandará poucos meses.

Em relação ao investimento com a mudança para a Praça da Eletro, a prefeitura informou que os gastos ainda estão sendo levantados, mas que certamente serão menores do que no caso da construção de um novo prédio, que até então era o plano de Saud (leia mais abaixo).

Já sobre o acordo com a Unitau para utilização da área, a gestão explicou que está negociando com a universidade. A administração municipal garantiu, no entanto, que o gasto com aluguel será menor do que o atual, pois todas as secretarias terão o atendimento unificado na sede – hoje, os setores estão espalhados em diferentes endereços da cidade.

Histórico

Desde o início de mandato, o prefeito de Taubaté, José Saud, quer mudar a sede da prefeitura do Bom Conselho. Quando foi eleito, ele disse que levaria o prédio para o antigo o departamento de informática da Unitau, mas acabou desistindo da ideia.

Em seguida, a prefeitura informou que o novo espaço ficaria anexo à Rodoviária Nova. Pelo projeto, o local seria um prédio de 12 andares de estrutura metálica, vidro e madeira, com lajes de 2 mil metros quadrados por andar e com estacionamento.

Imagem de como ficaria a sede da Prefeitura de Taubaté caso ela fosse para um espaço anexo à Rodoviária Nova

A justificativa para a mudança de espaço é de que as 19 secretarias não cabem no prédio atual e que o espaço é antigo e não permite obras de mobilidade para pessoas com deficiência. A promessa era que a troca acontecerá até o fim do mandato, em 2024.

O projeto inicial ainda incluiu que o novo prédio contribuiria com a mobilidade urbana, já que a saída do local atual reduziria o fluxo de veículos nas ruas estreitas, e até com o desenvolvimento da região onde a nova sede ficaria.

Em novembro de 2022, a Câmara da cidade aprovo um projeto de lei que autorizava a gestão a aceitar um empréstimo de R$ 86 milhões com o governo estadual para a construção do novo paço. O pacote prevê também a realização de obras de infraestrutura no município.

