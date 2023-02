MP recomenda cumprimento de teto constitucional em repasses a procuradores em Piracicaba; prefeitura anuncia adequação

Segundo apuração da Promotoria, pagamentos de honorários não estavam sendo considerados no cálculo do cumprimento do teto constitucional da categoria e não vinha ocorrendo desconto de imposto de renda. Vista aérea do Paço Municipal de Piracicaba

Prefeitura municipal de Piracicaba

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) recomendou que a Prefeitura de Piracicaba (SP) cumpra o teto constitucional nos pagamentos realizados aos procuradores municipais, que são os responsáveis por assuntos jurídicos da administração municipal.

A orientação foi feita após a Promotoria apurar que os honorários de sucumbência – valores que a parte perdedora paga ao advogado da parte vencedora em um processo – não estavam sendo considerados neste cálculo.

O MP também recomendou que a prefeitura passe a aplicar sobre esses honorários os mesmos descontos legais que são feitos em relação aos salários dos procuradores, como imposto de renda e previdência social. A prefeitura informou à Promotoria que vai realizar as adequações.

Um inquérito para apuração do caso foi aberto no último dia 11 de janeiro, pelo promotor Luciano Gomes de Queiroz Coutinho. A Procuradoria-Geral do Município respondeu ao MP que os honorários sucumbenciais não se submeteriam ao teto constitucional e que não caberia retenção de imposto de renda sobre eles, por se tratarem de verba de natureza privada.

Também apontou que nenhum pagamento extrapolou o teto constitucional, que é definido de acordo com o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que é de R$ 35.462,22.

Na recomendação à prefeitura, feita no último dia 31 de janeiro, Coutinho cita decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), entre elas uma na qual o ministro Marco Aurélio aponta que considerar esse tipo de pagamento como privado seria um “drible à ordem constitucional” e “enriquecimento sem causa do agente público”.

“As verbas sucumbenciais em foco são recebidas pelo Município, entram nos cofres públicos, e são depois repassadas aos Procuradores em razão dos serviços públicos por eles prestados e em função dos cargos públicos que eles exercem. Assim, por consequência lógica dessa premissa, tais pagamentos constituem verba pública, têm natureza remuneratória e sobre eles incide imposto de renda, que deve ser retido na fonte pelo ente pagador (Município de Piracicaba)”, aponta o promotor em trecho da recomendação.

O promotor alertou que um eventual descumprimento da recomendação poderia configurar ato de improbidade administrativa, levando à adoção de medidas legais “para a cessação da ilegalidade e para a aplicação, aos responsáveis, das penalidades previstas na legislação”.

Prefeitura anuncia adequação

Ao MP, em resposta assinada na última segunda-feira (6), o procurador-geral do município, Guilherme Monaco de Mello, informou que o prefeito Luciano Almeida (sem partido) acatou voluntariamente a recomendação.

Ao g1, a prefeitura informou, em nota, que nunca foram efetuados pagamentos acima do teto constitucional aos procuradores.

“O entendimento [sobre os honorários] é novo e por isso foi recomendado. Dessa forma, a Prefeitura Municipal passará a tratar o valor dos honorários como parte da remuneração total dos procuradores, contabilizado desta forma e tendo como teto o subsídio dos desembargadores do TJSP”, acrescentou.

A administração apontou que a Procuradoria Geral prepara a resposta ao MP-SP dentro do prazo estipulado de 20 dias.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

valipomponi