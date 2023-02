MP recomenda, e Campinas fecha trecho de avenida no entorno da Lagoa do Taquaral após árvore cair e matar criança

Fechamento de ponto da pista interna da Avenida Heitor Penteado ocorre por tempo indeterminado. Prefeitura inicia reabertura de parques neste sábado. Bloqueio na Avenida Doutor Heitor Penteado, em Campinas (SP), começou nesta sexta

Um trecho da pista interna da Avenida Heitor Penteado, no entorno da Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), será fechado por tempo indeterminado a partir das 20h desta sexta-feira (3). Segundo a prefeitura, o fechamento para circulação de ciclistas e veículos atende a uma recomendação do Ministério Público (MP), após uma menina de 7 anos morrer atingida por um eucalipto na Lagoa.

O fechamento ocorre do balão onde está o 4º Distrito Policial até a avenida Almeida Garret e segue por tempo indeterminado.

Inicialmente, a administração municipal havia informado que pedestres também seriam impedidos de passar. No entanto, a EPTV, afiliada da TV Globo, esteve no local na noite desta sexta e verificou que a passagem deles está liberada, o que contraria parte da recomendação do MP.

Na recomendação, o órgão alerta para os riscos de novas quedas de árvores não somente na parte interna da Lagoa, mas também no entorno.

“As possíveis situações envolvendo riscos, que ensejam avaliações urgentes, não tem eventuais implicações somente na área interna do parque, mas também em sua vizinhança, podendo afetar os transeuntes que caminham e correm ao redor do parque, pela calçada da Av. Dr. Heitor Penteado, e os veículos que trafegam pela avenida, nos dois sentidos”, diz.

Equipes do MP impedidas de entrar no parque

Ainda no documento que recomenda o fechamento da avenida, o Ministério Público relata que equipes do Centro de Apoio à Execução (CAEx), do MP, foram impedidas de entrar na Lagoa do Taquaral três dias depois da árvore cair e matar a criança.

“Em decorrência de tal fato, foram efetuadas apenas algumas constatações preliminares pelo lado de fora do parque, na Avenida Dr. Heitor Penteado. […] Em função da não permissão para adentrar na área do parque, não foi possível efetuar constatações específicas internas, inclusive no que se refere à ocorrência [queda da árvore]”, pontua outro trecho do documento.

Ao g1, a prefeitura disse que o fato de as equipes terem sido impedidas de entrar no parque ocorreu por uma falta de comunicação oficial antecipada por parte do MP.

Reabertura parcial de parques

A Prefeitura de Campinas informou também nesta sexta-feira que reabrirá a partir deste sábado (4) nove parques e bosques. Por outro lado, decidiu manter o fechamento de outros 15, incluindo a Lagoa do Taquaral (veja abaixo a lista). Os locais estão fechados desde 24 de janeiro, após a morte da menina.

De acordo com a administração municipal, os parques que reabrirão “não oferecem riscos aos usuários e pelas características de vegetação que possuem”. Já os que permanecerão fechados seguem sob avaliação.

Também nesta sexta, a Defesa Civil emitiu em alerta sobre a previsão de chover mais 125 milímetros na região de Campinas entre sábado e terça (7).

Segundo o órgão, o volume, considerado alto, pode vir acompanhado de ventania e granizo, além de acarretar em deslizamentos, desabamentos e enchentes.

Parques que reabrirão neste sábado

Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo) – Parque Jambeiro

Parque Ecológico Benevenutto Tilli – Jardim São domingos

Praça da Juventude Alesssandro Monare – DIC 5

Parque Linear do Capivari – Jardim Capivari

Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença

Bosque dos Cambarás – DIC 5

Parque Dom Bosco – Vida Nova

Bosque da Mata – Parque São Jorge

Bosque Santa Bárbara – Parque Santa Bárbara

Parques que permanecerão fechados

Lagoa do Taquaral

Bosque dos Jequitibás – Bosque

Lago do Café

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim – Vila Brandina

Parque dos Guarantãs – Jardim Nova Europa

Bosque Ythzak Rabin – Jardim Madalena

Bosque Chico Mendes – Parque São Quirino

Bosque São José (Praça Francisco Vivaldi) – Vila Lemos

Bosque Augusto Ruschi – DIC1

Bosque dos Italianos (Praça Samuel Wainer) – Guanabara

Bosque dos Alemães (Praça João Lech Júnior) – Guanabara

Parques das Águas – Parque Jambeiro

Parque Luciano Valle – Vila União

Pedreira do Chapadão (Praça Ulysses Guimarães) – Jardim Chapadão

Bosque dos Artistas – Swift

Parque Hermógenes Leitão de Freitas Filho – Barão Geraldo

Reprodução/EPTV

Laudos do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) e Instituto Biológico (IB) de SP que analisaram a queda de um eucalipto que matou a menina de 7 anos na Lagoa do Taquaral apontam o solo encharcado como uma provável causa do tombamento da árvore. O documento, divulgado nesta quinta-feira (2), também indica que idade, as raízes poucos desenvolvidas e o solo pobre podem ter contribuído para o fato.

Os documentos divulgados pela Prefeitura nesta quinta-feira (2) trazem avaliações visuais de especialistas e apontam ainda outros problemas no eucalipto, como raiz podre, presença de fungos e uma ferida em processo de cicatrização (que não estariam associados à queda da árvore) . Os órgãos não excluem a necessidade de estudos mais aprofundados do caso.

“(…) Os esforços solicitantes plausíveis para promover seu tombamento (pivotamento) são: i). o grande porte e peso do eucalipto; e ii). os eventos extremos ocorridos no mês de janeiro de 2023 em Campinas que podem ter propiciado esta condição no solo (chuva acumulada) e ventos e rajadas atuando na sua copa ou área velica, de maneira a promover sua vibração, deixando-a mais instável em sua base (…)”, diz trecho do laudo do IPT.

Trecho do lauto do IPT que aponta condições do eucalipto que caiu e matou menina na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP)

Reprodução

Recomendações

Ao concluir a análise, o IPT recomenda o isolamento preventivo e temporário da área de eucaliptos, priorizando os exemplares em solos mais instáveis ou próximos à Lagoa. O isolamento de áreas de parada ou acúmulo de pessoas, como as mesas de piquenique, “se as ávores oferecerem risco; e a qualificação de técnicos para diagnóstico e análise de risco de quedas”.

Além disso, pontua a necessidade de inspeção das árvores para, quando necessário, promover a remoção de exemplares “que apresentam evidências objetivas de risco (como estado fitossanitário comprometido e defeitos do lenho, estruturais e de crescimento”, ou o manejo necessário como “podas de limpeza e de desbaste para diminuir atuação do vento sobre a copa”.

Análise de árvore que causou outra morte em dezembro

Árvore de 1,5 metros de diâmetro cai em Campinas (SP)

Sérgio Rovere – Droneros

Já nesta sexta, um outro laudo do Instituto Biológico divulgado pela Prefeitura de Campinas apontou que uma combinação de fatores, entre eles vibrações do trânsito, sombreamento e drenagem do solo, aliada a chuva elevada e ventos, é a provável causa da queda de uma figueira branca de 35 metros de altura do Bosque dos Jequitibás, na manhã de 28 de dezembro. No tombamento, a árvore atingiu um carro e matou o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos, de 36 anos.

A avaliação do IB, realizada por um especialista em pragas urbanas, avaliou de forma visual os restos da figueira branca no Bosque e no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) à procura de vestígios ou danos causados por insetos que pudessem comprometer a estrutura da árvora centenária.

Na conclusão, o biólogo Francisco José Zorzenon destaca que não foram encontrados quaisquer índicios de que “agentes biodeterioradores que pudessem catalisar ou levar ao tombamento”.

