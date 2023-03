MP-RO cria Força-Tarefa para monitorar transporte fluvial escolar em Porto Velho

Ideia é fiscalizar o serviço, que foi retomado depois de 5 anos para os estudantes do baixo, médio e alto Madeira. Transporte escolar fluvial em Rondônia.

Foto ilustrativa/Oswaldo Forte/ Comus

O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) discutiu, na última terça-feira (28), as ações de monitoramento do transporte escolar fluvial e as estratégias que a Força Tarefa do órgão usará para fiscalizar o serviço ofertado a comunidade ribeirinhas do baixo, médio e alto Madeira, em Porto Velho.

Segundo a Promotora de Justiça Luciana Ondei Rodrigues Silva, coordenadora da Força Tarefa, já se observam resultados significativos de reinserção escolar das crianças e adolescentes ribeirinhos, que ficaram fora da sala de aula por mais de cinco anos.

De acordo com o MP-RO, o grupo segue monitorando e mantendo reuniões periódicas com os responsáveis pelo serviço na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que tem o compromisso de repassar as informações sobre o atendimento dos estudantes.

Entenda

Em maio de 2018, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Ciranda. O objetivo era investigar e desarticular uma organização criminosa formada por servidores da Prefeitura de Porto Velho, suspeitos de fraudar licitações do transporte escolar terrestre e fluvial.

Inicialmente, a responsabilidade era da Prefeitura de Porto Velho. No entanto, após reclamações, denúncias e ações judiciais, o dever foi repassado para o Estado.

No fim de 2022, um acordo firmado na Justiça estabeleceu um prazo para que o Estado de Rondônia regularizasse o fornecimento do transporte escolar fluvial em Porto Velho. Em fevereiro de 2023, o transporte voltou a ser disponibilizado e os estudantes voltaram à sala de aula.

