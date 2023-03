mp-ro-pede-que-lei-que-altera-valores-do-iptu-em-porto-velho-seja-declarada-inconstitucional

Órgão aponta que não foram divulgados metodologia e os critérios utilizados na atualização dos cálculos. Aumento do valor do IPTU é questionado pelo MP-RO

O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) ingressou na tarde desta sexta-feira (10) com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que criou uma nova planta genérica de valores e base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

A ação, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça Ivanildo de Oliveira, é contrária à Lei Complementar nº 926 de 2022 e aponta que os valores do imposto tiveram aumento expressivo sem que fossem divulgados metodologia e critérios usados na atualização dos cálculos.

No documento ainda é mencionado que mesmo que a lei preveja a aplicação do aumento de forma diluída em cinco anos, o aumento para 2023 já é de 30%, “ferindo a vedação ao confisco e os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade”.

O MP também alega que esse aumento repentino do IPTU na capital vai impactar inegavelmente os orçamentos familiares, constituindo tributação não razoável.

À Justiça, o órgão ainda solicitou medida cautelar de suspensão da eficácia da lei.

