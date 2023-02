MP vai apurar possível negligência após chuva devastar Litoral Norte de São Paulo

Cidades do litoral enfrentaram grandes estragos, com deslizamentos, enchentes e desmoronamento de casas. Pelo menos 44 pessoas morreram e milhares estão desabrigadas ou desalojadas. Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo informou que vai investigar possível negligência de gestores do Litoral Norte que possa ter potencializado a tragédia devastadora nas cidades, que deixou pelo menos 44 mortos e milhares de desabrigados e desalojados.

“Será apurada eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos efeitos das precipitações pluviométricas, mediante a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco”, informou o MP na nota.

Ainda segundo o órgão, a instituição fará uma doação para ajudar as vítimas das chuvas. “Os promotores de Justiça das comarcas afetadas estão atuando em sintonia com as autoridades no sentido de acelerar a concretização das medidas em favor dos desabrigados e desalojados”.

São Sebastião decreta calamidade pública

Veja o comunicado na íntegra:

Nesse momento em que as autoridades e a sociedade civil se mobilizam para mitigar os danos causados pelas chuvas atípicas que assolaram o litoral norte de São Paulo, o MPSP vem a público manifestar a sua solidariedade a todas as famílias atingidas pelo episódio, notadamente as que tiveram, para além dos prejuízos materiais, o infortúnio de constar nas estatísticas que já contabilizaram 36 mortos e cerca de 40 desaparecidos.

Os promotores de Justiça das comarcas afetadas estão, desde domingo (19/2), atuando em sintonia com as autoridades no sentido de acelerar a concretização das medidas em favor dos desabrigados e desalojados.

Para tanto, esta Procuradoria-Geral de Justiça fará publicar Aviso orientando os membros da instituição reverterem os recursos obtidos por intermédio dos Acordos de Não Persecução Penal para os fundos de solidariedade destinados a este tipo de despesa. Vale ainda ressaltar que será apurada eventual responsabilidade dos gestores locais na potencialização dos efeitos das precipitações pluviométricas, mediante a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco.

