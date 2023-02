MPE diz que ‘assassino em série’ acusado pela morte de três homens será levado a júri popular

Vítimas foram mortas de forma aleatória ao passarem por avenida em Araguaína, no norte do Tocantins. Suspeito teria escondido corpos em matagal e ainda tentou matar outra pessoa. Vítimas foram encontradas às margens de avenida

Márcio Novais/TV Anhanguera

O júri popular de Renan Barros da Silva, em júri popular, será realizado nesta quinta-feira (2) no Fórum de Araguaína, no norte do Tocantins. Ele é apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) como um assassino em série que foi responsável por três mortes registradas em uma única madrugada.

O g1 ainda tenta contato com a defesa do réu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os crimes aconteceram na madrugada de 27 de maio de 2021, em Araguaína, na rotatória da Rua Beira Lago com a Avenida Filadélfia, próximo de uma faculdade. Os três corpos foram encontrados por pessoas que passaram pelo local no início da manhã.

As vítimas estariam passando pela região e foram mortas aleatoriamente, segundo o MPE.

A primeira vítima foi Francisco Régis Freitas Gonçalves. Ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo e morreu no local.

As outras duas vítimas, Manoel Cassiano de Oliveira e Simião Neto Pereira, estavam juntas em outra moto. Eles também foram surpreendidos com tiros.

LEIA TAMBÉM

Três homens são encontrados mortos em matagal ao lado de rotatória em Araguaína

Segundo a denúncia, após esconder os três corpos no matagal o réu ainda tentou matar outro homem que passava no local, mas essa quarta vítima conseguiu fugir.

O réu responde pelos três assassinatos e uma tentativa de homicídio, além do crime de ocultação de cadáver. A promotoria também quer que as penas sejam agravadas por ele ter feito disparos em via pública, causando perigo a outras pessoas, e por impossibilitar a defesa das vítimas.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano