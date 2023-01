MPF abre inquérito para apurar omissão do Estado brasileiro na crise humanitária Yanomami

Apuração vai investigar em que medida agentes públicos atuaram no descumprimento de ordem judiciais e na desassistência à saúde dos indígenas Fome, desnutrição, malária, e contaminação por mercúrio: a tragédia Yanomami em Roraima

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária que enfrenta o povo Yanomami em Roraima.

O MPF quer analisar também como as ações e omissões de gestores e políticos podem ter contribuído para a situação atual das comunidades que vivem na Terra Indígena Yanomami, o maior território indígena do país.

Os agentes públicos investigados, segundo o MPF, foram alvos de representações feitas por partidos políticos e entidades da sociedade civil encaminhadas órgão em Roraima.

Com base em procedimentos já em curso, o MPF afirma que já há um vasto acervo de evidências para a imediata responsabilização do estado brasileiro.

“Tal acervo revela um panorama claro de generalizada desassistência à saúde, sistemático descumprimento de ordens judiciais para repressão a invasores do território indígena e reiteradas ações de agentes estatais aptas a estimular violações à vida e à saúde do povo Yanomami”, descreve o documento que determina a instauração do inquérito civil.

Neste novo inquérito, o MPF quer saber a exata dimensão da crise humanitária em curso, o esclarecimento das causas e impactos socioambientais, assim como a apuração do grau de envolvimento de cada agente público.

“As conclusões serão essenciais para a definição das medidas de reparação e podem contribuir na criação de políticas públicas e mecanismos institucionais que previnam a repetição de novas tragédias”, cita o MPF.

Atualmente, O MPF tem, na área cível e na área criminal, dezenas de procedimentos que apuram denúncias de desassistência das comunidades indígenas de Roraima, garimpo ilegal, abuso de mulheres e crianças, entre outros.

Crise Yanomami

Imagens da Terra Yanomami registradas pela equipe do Fantástico

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve em Roraima com Lula, determinou abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami.

Na quarta-feira (25), a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido de Dino e vai tramitar em Roraima. Na sexta, foram feitas diligências na Casai.

