MPF recebe denúncia de cursinho de SC que comparou Lula a Hitler e Mussolini

Caso também foi levado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Procurado, Domina Concursos disse que não compactua com violências e afirmou se colocar à disposição para esclarecimentos. Apostila comparava Lula a Hitler e Mussolini

O Ministério Público Federal de Santa Catarina (MPF) confirmou nesta quarta-feira (29) que recebeu uma denúncia contra um curso preparatório que comparou o presidente Lula (PT) a Hitler e Mussolini em um texto de apostila. Na segunda-feira (27), o Procon também notificou a empresa para que preste esclarecimentos em até 10 dias.

O caso também foi levado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Procurado pela NSC, o Domina Concursos afirmou que não concorda com ataques a honra de agentes públicos, entidades ou demais setores e disse se colocar à disposição para esclarecimentos (leia a íntegra abaixo).

Em nota, o Procon afirmou que a apostila alvo da denúncia “traz nas páginas de Conhecimentos Gerais um ataque virulento com fake news contra autoridades da República. O texto compara o presidente Lula a Hitler e Mussolini, ataca integrantes do STF, questiona os resultados das eleições com urnas eletrônicas e se refere à ex-presidenta Dilma Roussef como ‘búlgara insignificante'”.

A apostila era vendida para concurseiros que tentam vaga de professor de Artes na prefeitura de Garopaba, no sul catarinense. A prova está marcada para o próximo domingo (2).

O proprietário da empresa foi notificado pelo Procon em Criciúma, na mesma região. O caso foi levado às autoridades pelo presidente do PSOL em Florianópolis, Leonel Camasão, e pelo vereador de Garopaba Jean Ricardo (PSB).

A reportagem do g1 SC procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado pelo órgão. Não houve retorno até a última atualização do texto.

O que disse a Domina Concursos

A empresa informa que repassou a referida situação ao departamento jurídico, que prestará todos os esclarecimentos ao órgão de proteção ao consumidor. Por fim, reiteramos que não concordamos com qualquer ataque a honra de agentes públicos, entidades ou demais setores. Em mais de 8 (oito) anos no mercado e milhares de apostilas comercializadas, a Domina Concursos sempre prezou pelo respeito de todas as pessoas e entidades citadas em seus materiais. Temos a certeza que os fatos serão todos esclarecidos, nos colocando sempre à disposição.

valipomponi