MPF vai investigar denúncia de 30 adolescentes grávidas de garimpeiros na Terra Yanomami

Relato também está em apuração no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Território Yanomami está sobre emergência em sáude devido ao avanço de garimpeiros ilegais no território. Povo Yanomami em Roraima

O Ministério Público Federal vai investigar a denúncia de que 30 meninas Yanomami engravidaram de garimpeiros garimpeiros ilegais na Terra Yanomami. A investigação ocorre após o ministro de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) , Silvio Almeida, divulgar, em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira (3), que o caso é apurado pelo governo federal.

A Rede Amazônica apurou que o procedimento no MPF deve ser instaurando nos próximos dias. A ideia é ter acesso a todos os relatos sobre as grávidas que foram reportados ao MDHC e demais instituições.

Ainda não se sabe as regiões onde supostamente ocorreram os abusos. A informação sobre o estupro das meninas foi repassada ao MDHC em uma das reuniões da equipe à capital para apurar possíveis violações aos direitos humanos dos indígenas. Uma das primeiras reuniões foi com lideranças locais, em que, após ouvi-los, os secretários afirmam que os indígenas vivem um “cenário de insegurança” no território.

“Estamos fazendo um relatório de violação de direitos humanos neste contexto e a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente, ao colher as informações, chegou a informação de que haveria ao menos 30 adolescentes grávidas dos garimpeiros.”, disse o ministro Silvio Almeida em entrevista à GloboNews.

Procurado, o Conselho Indígena de Roraima (CIR), que participou das reuniões com o MDHC em Boa Vista, informou em nota que casos como este são de “conhecimento de nossas lideranças que não são casos isolados”. No entanto, afirma não ter formalizado nenhuma denúncia sobre as 30 meninas e que “eventuais pedidos de informações devem ser dirigidos às autoridades competentes.”

Agora, com a suspeita, o MDHC apura a denúncia e deve ouvir as pessoas envolvidas. “Precisamos pegar esses relatos, ouvir as pessoas. E tem que ouvir com muita cuidado e com muita responsabilidade e enviar isso para as autoridades competentes para que haja investigação”, reforçou Almeida.

Relatório já indicou abusos sexuais

Relatos de que garimpeiros estupram mulheres e meninas Yanomami já foram foram citados por lideranças em relatórios sobre os invasores na reserva.

O relatório “Yanomami Sob Ataque”, de abril do ano passado, reuniu dezenas de depoimentos em que mães descreviam o medo da violência sexual cometida por garimpeiros. O material evidenciou que os invasores exigiam sexo com meninas e mulheres Yanomami em troca de comida.

“Os garimpeiros têm sempre uma louca vontade de transar. Quando as pessoas disseram que eles se aproximavam, eu fiquei com medo. Por isso, desde que ouço falar dos garimpeiros, eu vivo com angústia”, citava um dos relatos.

Além disso, o relatório pontuava ainda que indígenas eram embriagadas e depois estupradas pelos invasores: “Os garimpeiros estupraram muito essas moças, embriagadas de cachaça”, afirmava outro depoimento.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultas enfrentam casos severos de desnutrição e malária.

A invasão do garimpo predatório, além de impactar no aumento de doenças no território, causa violência, conflitos armados, e devasta o meio ambiente – com desmatamento, poluição de rios com mercúrio e espanta a caça – recursos naturais dos indígenas.

Crise humanitária Yanomami

A Terra Yanomami é o maior território indígena do país, com mais 10 milhões de hectares distribuídos no Amazonas e Roraima, onde fica a maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas que vivem na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A presença do garimpo provocou, principalmente nos últimos quatro anos, na gestão de Jair Bolsonaro, a disseminação de doenças, levado a um cenário de crise humanitária.

Por isso, a região está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

O Ministério da Saúde afirma que a gestão de Bolsonaro (PL), não atendeu solicitações para atender os indígenas doentes nas comunidades, e estima que 570 crianças morreram de causas evitáveis nos últimos quatro anos.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente, no combate à tragédia Yanomami.

O Supremo Tribunal Federal apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas ao povo Yanomami. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de crime de genocídio.

Quando deputado federal, em 1993, Bolsonaro propôs o fim da demarcação de terras aos Yanomami porque, dentre outros motivos elencados por ele, aquela região era rica em “madeiras nobres e metais raros”.

