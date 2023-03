MPRJ cumpre mandados de busca e apreensão em ação que investiga licitações em Santo Antônio de Pádua

Treze endereços foram alvo da Operação Parada Obrigatória realizada pelo MPRJ. Não houve requerimento nem decretação de prisão cautelar. Malotes apreendidos na sede da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua

Lilia Bustilho/Inter TV

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira (2) a Operação Parada Obrigatória para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra 13 alvos, sendo nove pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas, entre órgãos públicos e privados nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Aperibé, no Noroeste Fluminense.

A sede da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua foi um dos alvos da investigação sobre licitação de transporte público municipal. Foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos.

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense

Lilia Bustilho/Inter TV

De acordo com o MP, a operação é realizada em cumprimento de medidas cautelares solicitadas em denúncia oferecida no âmbito da atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça, por envolver agente político detentor de foro por prerrogativa de função com previsão na Constituição Federal.

Ainda segundo o MPRJ, o objetivo da Operação Parada Obrigatória foi coletar provas para instruir ação penal pública proposta pelo MPRJ em face de suspeitos por cometerem possíveis crimes licitatórios. Não houve requerimento nem decretação de prisão cautelar.

A ação conta com participação de promotores de Justiça, agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e oficiais de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) totalizando 12 equipes.

Procurada pelo g1 a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo Antônio de Pádua disse que manifesta total apoio e colaboração com os órgãos de investigação que atuam na cidade. O município reiterou o compromisso em contribuir com a Justiça, garantindo transparência e lisura em todas as ações.

“Entendemos que a apuração dos fatos é fundamental para a manutenção da ordem e da paz social, e por isso aguardaremos a conclusão das investigações que atualmente correm em segredo de justiça. Estamos empenhados em colaborar com as autoridades competentes, disponibilizando todas as informações e documentos que sejam necessários para o esclarecimento dos fatos. Reforçamos ainda o nosso compromisso em promover a ética, a moralidade e a transparência em todas as esferas da administração pública municipal, e afirmamos que estaremos sempre ao lado da justiça e da verdade”, diz um trecho da nota.

Vito Califano