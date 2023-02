MPRJ entra com ação contra Angra dos Reis por fornecimento de água contaminada à população

Objetivo é assegurar que a água destinada aos moradores atenda aos padrões de potabilidade definidos pela Portaria do Ministério da Saúde. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizou nesta quinta-feira (9) uma Ação Civil Pública (ACP) contra o município de Angra dos Reis (RJ) por fornecimento de água contaminada à população da cidade.

O objetivo é assegurar que a água destinada aos moradores atenda aos padrões de potabilidade — condições que tornam a água potável — definidos pela Portaria do Ministério da Saúde.

Em vídeo enviado ao MP, um funcionário de um shopping da cidade registrou que a água saída de uma mangueira estava escura e imprópria para consumo (veja abaixo).

“Olha a cor da água, é água da rua, tá?”, reclama o morador.

Funcionário de shopping registra água escura em Angra dos Reis

A ação solicita que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE) e a prefeitura de Angra dos Reis adotem medidas de intervenções nos sistemas de abastecimento de água para sanar todas as impurezas biológicas, físicas e químicas encontradas nas amostras de águas.

O órgão exige também que seja cumprida a manutenção da avaliação contínua do sistema coletivo de abastecimento, sob a perspectiva dos riscos à saúde e avaliação adequada e eficaz da qualidade da água distribuída.

Procurada pelo g1, a prefeitura de Angra dos Reis informou que o Saae possui laboratório próprio para controle e monitoramento periódico da água que fornece. Disse também que as informações sobre as condições da água são disponibilizadas nas contas de consumo emitidas mensalmente.

Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Angra dos Reis foi citada pela Justiça nesta quarta-feira (08), em relação à ação civil pública de dezembro de 2022.

Segundo o SAAE, a autarquia possui laboratório próprio para controle e monitoramento periódico da água que fornece. Os boletins com os resultados das análises são enviados à vigilância sanitária do município. Além disso, as informações sobre as condições da água também são disponibilizadas nas contas de consumo emitidas mensalmente, conforme determina a legislação vigente.

Dúvidas sobre o abastecimento de água realizado pelo SAAE podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3377-6551.”

Água suja e imprópria para consumo em Angra dos Reis

Divulgação/MPRJ

Vittorio Rienzo