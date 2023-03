MPT denuncia 3 guardas de Americana após agentes relatarem assédios sexuais ou morais, e Justiça impõe multa para evitar casos

Procurador do Ministério Público do Trabalho definiu que relatos são graves e ‘urgentes’. Investigação começou há 5 meses a partir de denúncia anônima de uma agente da corporação. Guarda Municipal de Americana (Gama)

Marilia Pierre

A Justiça do Trabalho determinou a cobrança de multa se chefes de equipes da Guarda Municipal de Americana (Gama) perseguirem, humilharem e realizarem práticas vexatórias contra os agentes da corporação. A decisão foi publicada após pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), que apura 11 denúncias de assédio sexual ou moral contra três membros. Cabe recurso.

A ação civil foi movida pela Procuradoria do Trabalho de Americana, que investiga um dos casos desde setembro do ano passado, após uma denúncia anônima. Mas, desde então, o MPT recebeu relatos de outros 10 casos de assédio moral ou sexual.

No inquérito, que está sob segredo de Justiça para proteger a identidade das vítimas, o procurador do Trabalho José Pedro dos Reis define como “grave” e “urgente” a denúncia das vítimas. Ele considerou também as informações das documentações anexadas ao processo.

São alvos das investigações, além da própria corporação, um inspetor, um subinspetor e um guarda.

Na primeira denúncia, contra o subinspetor, uma agente da corporação relatou ter sido assediada sexualmente e, quando refutou a prática do superior, passou a ser tratada de maneira ríspida e a ser excluída. Segundo a vítima, o homem ainda agia como se sentisse ciúme dela.

Ela levou a denúncia adiante, internamente, mas afirma que a sindicância aberta para apurar a situação não foi eficiente.

O g1 procurou a Prefeitura e a corporação, que informaram que “não foram notificadas oficialmente da ação”. Leia a nota completa aqui.

Pedido de afastamento

O MPT pediu à Justiça o afastamento sem remuneração dos três acusados, mas a Justiça negou ao considerar que, como os réus podem ser absolvidos, o afastamento seria injusto pois poderia prejudicá-los. No entanto, determinou que qualquer um dos membros da chefia da corporação deve cessar as humilhações e vexames contra os seus coordenados.

“Especialmente os comportamentos que consistam em pressão psicológica, coação, intimidação, discriminação, perseguição, autoridade excessiva, punições indevidas, exigências e condutas abusivas, posturas constrangedoras, efetuados por intermédio de palavras e/ou gestos agressivos, exposição ao ridículo”, decidiu a Justiça.

A decisão também veda qualquer outro comportamento que submeta os guardas a “constrangimentos morais e sexuais atentatórios à honra e à dignidade dos trabalhadores, especialmente insultos, ameaças, humilhação, isolamento de contato com os demais colegas de trabalho, críticas em público diante de clientes e colegas de trabalho”.

Se o assédio continuar, a corporação deverá pagar multa de R$ 10 mil por trabalhador prejudicado.

Alvo da Justiça criminal

Um dos réus na Justiça do Trabalho também responde na Justiça Criminal por assédio sexual. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) e instaurou o processo contra o réu. Este caso também está em segredo de Justiça.

O que diz a Prefeitura e a corporação?

Em nota, a prefeitura e Guarda Municipal sustentaram, apenas, que não foram notificadas oficialmente da ação e só irão se manifestar nos autos.

“Destaca-se que o referido caso já foi arquivado depois da realização de Sindicância Interna. A Gama ressalta que nunca se furtou, nem se furtará, de apurar quaisquer denúncias”, resumiu.

