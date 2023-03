MPT encontra 22 trabalhadores em situação de moradia degradante em Guariba, SP

Segundo órgão, homens deixaram Maranhão (MA) em janeiro para atuar na lavoura e estavam em alojamentos com condições precárias. Acordo entre empregador e empregados deve ser homologado. Fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) encontrou trabalhadores em situação de moradia degradante em Cravinhos (SP)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) encontrou nesta segunda-feira (13) ao menos 22 trabalhadores em situação de moradia degradante em Guariba (SP).

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, junto ao órgão, os homens deixaram o Maranhão (MA) em janeiro para atuar na lavoura e estavam em ao menos dois alojamentos com condições precárias.

A fiscalização aconteceu após o MPT receber denúncia e foi apoiada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a apuração do MPT, não havia banheiros suficientes nos imóveis, os alojamentos apresentavam rachaduras e, em alguns casos, seis moradores dividiam o mesmo quarto de 10 m².

Além disso, a investigação aponta que alguns dos homens não tinham o registro em carteira, conforme promessa feita pelo empregador.

“A gente levou cesta básica, lanche. O pessoal estava praticamente jogado às traças. Estavam em condições inabitáveis”, contou o advogado Renan Hespanhol Viana, que representa o grupo, ao g1.

A expectativa é que um acordo entre o empregador e os trabalhadores seja homologado nesta terça-feira (14). Os homens foram orientados a voltar ao estado natal a partir da próxima semana.

Até o momento, conforme o MPT, não há elementos que comprovem que o grupo vivia em situação análoga à escravidão.

