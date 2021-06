Mr Wrong: 5 curiosità sul rapporto tra Can Yaman e Ozge Gurel

Dismessi i panni di Can Divit in Daydreamer – le ali del sogno, Can Yaman è tornato ad infiammare i pomeriggi di Canale 5 con la nuova serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Nella nuova commedia romantica – in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 – l’attore è coprotagonista insieme a Ozge Gurel.

Entrambi gli attori turchi hanno un grande seguito di fan non solo in Turchia, ma anche in Italia. Molti fan, infatti, hanno potuto apprezzare il buon feeling che lega i due protagonisti di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, il cui titolo originario in turco è Bay Yanlis.

Il rapporto che lega Can e Ozge non nasce sul set di Mr. Wrong, ma molto tempo prima. Per dare fornire ai lettori qualche dettaglio in più sulla coppia televisiva che è destinata a catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale 5, si è fatta una lista di alcune curiosità relative al loro rapporto.

Can e Ozge hanno già lavorato insieme

La coppia Gurel-Yaman è già stata protagonista in passato di un’altra soap opera che ha avuto un grande successo in Italia qualche anno fa. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, dove Ozge interpretava i panni dell’aspirante cuoca Nazli, mentre Can quelli dell’imprenditore Ferit.

Yaman e Gurel amanti dell’Italia

In una recente intervista rilasciata in esclusiva a GossipeTv sia Can Yaman – futuro protagonista del reboot di Sandokan – e Ozge Gurel sono amanti del Bel Paese. Come in molti sanno, Yaman ha studiato al liceo IMI di Istanbul, dove ha potuto imparare molto bene la nostra lingua.

Yaman ha sempre avuto un particolare interesse e amore verso l’Italia anche quando era più giovane. Nel corso di un’intervista rilasciata a GossipeTv nel 2020, l’attore ha rivelato di averla visitato in lungo ed in largo quando era uno studente.

Anche per Ozge è la stessa cosa. Sul suo profilo Instagram, l’attrice turca ha più volte pubblicato scatti di vacanze fatte nel nostro Paese. Alle località glamour, l’attrice però preferisce quelle meno conosciute e battute dal turismo di massa, dove è possibile apprezzarne l’autenticità.

Can e Ozge fidanzati?

Sfatiamo una volta e per tutte questa diceria. I due non sono mai stati fidanzati, anche se tra loro si è instaurato un ottimo rapporto. La Gurel è fidanzata ormai da anni con un altro volto noto della tv turca ed internazionale, ovvero Serkan Cayoglu.

Quest’ultimo non è mai stato geloso di Can. Anche Yaman è attualmente legato sentimentalmente con la conduttrice televisiva di DAZN, Diletta Leotta. Durante le riprese di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la star turca era legato all’attrice Bestemsu Ozdemir.

L’amicizia che lega i due protagonisti di Mr. Wrong

Nonostante i due beniamini abbiano già lavorato insieme prima di Mr. Wrong – Ingredienti d’amore, Can e Ozge sono legati da una profonda e bella amicizia. L’attrice ha dichiarato che nei tre anni trascorsi tra la fine delle riprese di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Bay Yanlis, i due si sono continuati a sentire.

E l’armonia che regna sovrana nel loro rapporto di amicizia lo si può vedere e carpire proprio nell’ultima produzione cinematografica realizzata. Ozge e Can si sono ritrovati solo più grandi e più maturi, rispetto a qualche anno prima.

L’amore per lo sport e la buona alimentazione

A legare ulteriormente Can e Ozge, oltre ad una vera amicizia, c’è anche la passione per una vita sana e salutare. Entrambi dedicano molto tempo agli sport preferiti, ma non solo. La salute passa anche dalla tavola. Quindi per loro è importante mangiare del buon cibo.

Can si sa è amante del cioccolato fondente, che riceve a iosa anche come omaggio da parte delle sue fan. Mentre Ozge non disdegna la dieta mediterranea, lasciandosi andare anche a qualche piatto di pasta.