Anticipazioni e curiosità sulla puntata di martedì 1 giugno di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, in onda su Canale 5 dalle 14.45 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il mondo di Ezgi crolla

Questo pomeriggio, dalle ore 14.45 circa, dopo la soap Una Vita, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Una nuova soap, con Can Yaman e Özge Gürel, coppia già apprezzata dal pubblico di Canale 5 nella soap Better Sweet – Ingredienti d’amore. Andiamo a vedere le anticipazioni di martedì 1 giugno. Per Ezgi una giornata iniziata nel peggiore dei modi: dopo aver distrutto l’auto aziendale, ha incontrato in taxi con Ozgur Atasoy. Per di più è arrivata in ritardo a lavoro. Ma il peggio deve ancora venire: il capo la licenzia in tronco. Stordita dagli ultimi eventi che hanno stravolto la sua vita, Ezgi vaga per la città senza meta, ripensando alla storia d’amore con Soner e al tradimento.

Proprio in questo momento, riceve una chiamata da Soner. Sta per arrivare un’altra batosta per la giovane. Soner, infatti, contrariamente a quanto pensa Ezgia, non ha chiamato per scusarsi. Bensì ha chiesto alla giovane di andare a ritirare le sue cose nella casa in cui convivevano, così che lui possa far trasferire la sua nuova compagna. Per Ezgi è il colpo finale. La giovane attraversa la strada facendo poca attenzione e viene investita in pieno da un’auto. Ezgi si risveglia in ospedale e scopre che ad investirla è stato il Dottore Serdar Ozturk. E’ stato quest’ultimo a portarla in ospedale e a prendersi cura di lei.

Leggi anche —–> Alessia Macari la malattia dopo il GD Vip : “Ho perso 11 chili”

Leggi anche —–> Enzo Iacchetti, avete mai visto l’ex fidanzata? Chi è la bellissima

Ozgur aiuta Ezgi

Cansu e Deniz fanno notare ad Ezgi il fascino del Dottore, che sembra anche mostrare un certo interesse per la giovane. Nel frattempo, Ozgur si trova nel suo locale, La Gabbia, per un’intervista con la giornalista Yesim. Tra i due sembra esserci forte complicità, ma proprio mentre Ozgur sta per fare la sua mossa, nel locale entra Ezgi. Quest’ultima è da sola, in attesa delle sue amiche, che però daranno buca all’ultimo momento.

La giovane decide di trattenersi e di bere qualche drink. Ma scopre troppo tardi che nel locale è presente anche Soner con la sua nuova compagna. Ma c’è di più: Soner chiede alla sua nuova compagna di sposarlo. Ezgi perde il controllo, iniziando a bere per dimenticare. A questo punto, Ozgur, che ha riconosciuto Ezgi solo in un secondo momento, decide di portarla a casa, in modo che non possa commettere qualche sciocchezza. Soltanto dopo Ezgi, scoprirà che Ozgur è il suo nuovo vicino di casa.