Mr Wrong, Lezioni d’amore. La casa di uno dei personaggi è in fiamme! Cosa succede?

Prosegue la popolare fiction Mr Wrong su Canale 5: ecco le anticipazioni della prossima puntata di domani, 22 giugno

Nel pomeriggio di Canale 5, un nuovo appuntamento sta già riscuotendo grande successo presso i telespettatori.

Ozgur ed Ezgi, protagonisti principali della fiction Mr Wrong (foto da Instagram)

Si tratta di ‘Mr Wrong – Lezioni d’amore’, fiction turca che va in onda tutti i giorni alle ore 14.45, in sostituzione di ‘Uomini e Donne‘, fermo per la pausa estiva.

La fiction, a tema sentimentale, è basata su un classico schema da commedia degli equivoci.

I due protagonisti principali, Ozgur (interpretato dall’ormai celebre Can Yaman) ed Ezgi, hanno fatto un patto. Lei fingerà di essere la sua fidanzata e lui le insegnerà cosa fare per conquistare un altro uomo.

Il pubblico sta apprezzando molto la trama e segue appassionatamente le vicende che si svolgono attorno ai due protagonisti. Scopriamo le anticipazioni della puntata di domani, 22 giugno.

Mr Wrong, le anticipazioni: la relazione di Ezgi e Ozgur in pericolo

Nel corso della puntata ci saranno diversi momenti di tensione. Innanzitutto, Nevin, madre di Ezgi, deciderà di indagare per fare chiarezza sulla situazione.

Recandosi alla clinica dove crede che lavori Ozgur come ginecologo, scoprirà l’inganno che i due hanno tramato.

Delusa, chiederà alla figlia di abbandonare l’appartamento di fianco a quello di Ozgur, ma lei rifiuterà. Unal tenterà di mediare, senza successo.

Ma non sarà l’unica ‘minaccia’ nei confronti della ‘relazione’ tra i due. Si intrometteranno anche Sevim e Fitant, con esiti a dir poco disastrosi.

Le due pretenderanno che la relazione cessi e per farlo metteranno in scena addirittura un rito scaramantico. Che però finirà con il causare l’incendio della casa di Ozgur.

Contemporaneamente, assisteremo a un avvicinamento tra Deniz, amica del cuore di Ezgi, e Ozan. Per la prima volta, lei sembrerà sciogliersi e gli lascerà spazio per avvicinarsi, con risultati a dir poco inattesi.