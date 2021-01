msc-crociere,-l’offerta-per-la-ripartenza-di-msc-grandiosa

Per celebrare la fine delle festività natalizie MSC Crociere ha lanciato un’imperdibile offerta dedicata alla ripartenza di MSC Grandiosa dopo la necessaria pausa natalizia. Un promozione valida fino all’11 gennaio e che vede, per una crociera a bordo dell’ammiraglia, prezzi a partire da soli 299 euro per la cabina interna, 349 euro per la cabina vista mare e 499 euro per la cabina con balcone.

MSC Grandiosa riprenderà la sua navigazione il prossimo 10 gennaio da Genova per crociere settimanali e fino al 14 marzo. Il tutto con tappe a Civitavecchia (lunedì), Napoli (martedì), Palermo (mercoledì) e Malta (giovedì). Una condizione che permetterà ai vari ospiti di scegliere da dove iniziare e terminare la stessa crociera (Genova, Civitavecchia, Napoli o Palermo).

Inoltre, tutti coloro che prenoteranno entro l’11 gennaio avranno anche la possibilità di riprogrammare la propria crociera gratuitamente fino a 48 ore dalla partenza. Ma non è finita qui, questa promozione, infatti, è anche cumulabile con i benefit previsti dal Voucher Future Cruise Credit (FCC), utile per prenotare il viaggio in nave, ma anche per ricevere fino a 3 escursioni gratuite e il credito a bordo aggiuntivo per acquistare pacchetti bevande, trattamenti benessere e molto altro ancora durante la navigazione.

Infine, è bene ricordare che al momento le crociere sono considerate tra le formule di viaggio più sicure, grazie all’applicazione rigorosa di protocolli di salute e salvaguardia dei passeggeri. E in particolare MSC Crociere ha messo a punto il proprio programma insieme a esperti internazionali e autorità competenti. Un progetto che prevede lo screening universale con il tampone antigene obbligatorio per tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio prima dell’imbarco; misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate in tutta la nave; il distanziamento sociale a bordo; l’uso di mascherine protettive nelle aree pubbliche; l’utilizzo della tecnologia per facilitare la tracciabilità dei contatti a bordo, e le escursioni a terra protette in modo da evitare occasioni di contatto tra i crocieristi e le popolazioni locali.

Insomma, non rimane altro che correre a riservare il proprio posto su uno dei viaggi invernali organizzato da MSC Crociere. Del resto il settore della navigazione è quello che in questo 2021 introduce diverse novità interessanti e garantisce particolare sicurezza.