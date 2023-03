MST ocupa pátio de prédios do Incra e da Receita Federal em Porto Alegre para reivindicar atenção para o campo

Cerca de 200 pessoas se reuniram no local para dar visibilidade à lista de reivindicações. Ato faz referência ao Dia Internacional da Mulher. Brigada Militar e EPTC acompanharam o ato, que não teve nenhuma ocorrência. Cerca de 200 representantes do MST ocuparam o prédio do Incra em Porto Alegre

Um grupo de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou o pátio dos prédios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Receita Federal, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (8). Elas reivindicam mais atenção para o campo.

A Brigada Militar (BM) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanham os atos. Nenhuma ocorrência foi registrada. As passeatas e ocupações devem ser encerradas ainda nesta quarta, afirma o MST.

Entre as reivindicações do grupo de cerca de 200 pessoas estão regularização, apoio e melhorias nas condições de vida e produção dos assentamentos no Rio Grande do Sul. Os atos, que fazem referência ao Dia Internacional da Mulher, devem terminar com uma caminhada pelo centro de Porto Alegre.

O MST também divulgou uma lista com uma série de pautas, que incluem “apoio para manutenção dos acampamentos (pois são famílias em vulnerabilidade social) com cestas básicas regulares e lona para moradia” e “assentamento emergencial para as famílias acampadas (em torno de 100 que estão há mais de 10 anos acampadas)” além de “um cronograma de assentamento de 2000 famílias para os próximos 4 anos no RS”.

