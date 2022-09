muffin-alla-banana,-i-dolcetti-facilissimi-e-veloci-per-delle-merende-deliziose.-da-conservare-anche-per-tutta-la-settimana

I muffin alla banana, preparati con la ricetta classica comprendente burro e uova, sono perfetti per fare un pieno di energia: niente a che vedere con versioni light senza uova e senza burro! Soffici e golosi, si ispirano al banana bread, uno dei dolci americani più famosi, dove si utilizza un impasto con le banane schiacciate, che conferiscono gusto e morbidezza; possono essere ulteriormente ingolositi aggiungendo all’impasto gocce di cioccolato, o arachidi e frutta secca in granella per aggiungere una nota croccante.

Questi deliziosi ed invitanti dolcetti, sono perfetti per la prima colazione o per una merenda accompagnati da latte, caffè o tè, ma anche come dessert a fine pasto, decorati con una ciuffo di panna montata o ricoperti da cioccolato fuso. Ecco come prepararli.

Muffin alla banana

Ingredienti per 12 dolcetti

350 g di farina 00

160 g di zucchero

130 g di burro

100 g di latte

2 banane

2 uova

una bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

120 g di gocce di cioccolato o granella di frutta secca

Procedimento

Fondete il burro in un padellino o nel microonde, senza farlo friggere. Togliete la buccia alle banane e fatele a fettine, quindi schiacciatele dentro ad una ciotola formando una specie di purea; aggiungete il burro, le uova, il latte e lo zucchero, e frullate tutti gli ingredienti; unite il lievito e la farina, ed amalgamate bene per evitare la formazione di grumi.

Imburrate leggermente i pirottini per muffin, e riempiteli con cucchiaiate di impasto; cuocete in forno già caldo e 180°C per 40-45 minuti, fino a quando la superficie sarà bella colorita, provando la cottura inserendo uno stecchino che dovrà uscire asciutto e pulito. Togliete da forno, lasciate riposare i muffin alla banana e gustateli tiepidi o freddi, con una spolverata di zucchero a velo!

ricette dal blog Caos&Cucina

