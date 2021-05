Muffins alla banana senza burro. Ricetta facile e veloce.

Voglia di un dolcetto soffice e delizioso? I muffin alla banana senza lattosio sono perfetti per una pausa dolce e sfiziosa! Sono dei dolci morbidi ideali per la prima colazione di tutta la famiglia, si prestano benissimo ad essere accompagnati da una spremuta di arancia fresca. Perfetti come merenda golosa, si possono servire anche come dolce a fine pasto, visto che l’impasto è privo di burro e di latte e risulta quindi più leggero.

Pronti da gustare in soli 30 minuti, questi muffins sono perfetti per quando siamo in casa e abbiamo quella improvvisa voglia di dolce! Ideali per utilizzare le banane mature che abbiamo nel nostro cesto della frutta e non sappiamo come utilizzare. Se preferiamo possiamo anche preparare un ciambellone semplice: ci basterà utilizzare uno stampo per ciambella da 22 cm di diametro, però in questo caso i tempi di cottura saranno di 35 minuti circa.

Questi muffins deliziosi sono senza latticini e ideali anche per chi è allergico al nichel, ma sono perfetti per tutta la famiglia e andranno a ruba. Vediamo adesso insieme come preparare i Muffin alla Banana senza lattosio!

