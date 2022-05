Muffin alle Banane di Knam, morbidi e pronti in pochi minuti. “Ecco il trucco del forno prima di impastare”

Ingredienti dei Muffin alle Banane di Knam

Per l’impasto:

3 banane

1 uovo

150 g zucchero semolato

3 g cannella

2 g sale

100 g burro

200 g farina

50 g maizena

3 g lievito in polvere per dolci

100 g noci macadamia

Per la decorazione

panna montata

banane a fette

topping caramello

Procedimento

Sbucciate le banane, tagliatele a tocchetti e schiacciatele con una forchetta. Aggiungete l’uovo e mescolate. Unite zucchero, cannella, sale, burro fuso e amalgamate bene il tutto.

In un’altra bowl unite le noci macadamia e la farina. Con un cucchiaio mescolate bene e poi aggiungete la maizena e il lievito in polvere. Unite il contenuto della bowl al composto con le banane e fate un impasto.

Aiutandovi con una sac à poche, versate il composto nel pirottini per circa 3/4 della loro capienza. Infornate a 175 °C per 20-22 minuti circa. Decorate con una spolverata di zucchero a velo.

Per decorare

La ricetta prevede la decorazione con lo zucchero in granelli, ma se volete rendere più goloso il tutto potete tagliare le banane a fette. Fate un ciuffo di panna sul muffin, poi cospargete lo stesso di topping al caramello quindi ponete le banane a completare.

Il consiglio

“Se le banane sono acerbe, potete metterle in forno a 110°C per 10 minuti per accelerarne la maturazione”

