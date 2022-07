muffin-arcobaleno,-sfiziosi-dolcetti-multicolori,-golosi-e-bellissimi-da-vedere

Riempite di colore le vostre colazioni e merende con dei simpatici muffin arcobaleno; soffici dolcetti dai vivaci colori e dal dolce profumo di vaniglia.

Perfetti da preparare per tante occasioni: dalla festa di Carnevale per bambini, che impazziranno alla vista di questi muffin Arlecchino,

o semplicemente per non proporre i soliti muffin bianchi e pallidi. I rainbow muffin sono golosissimi e coloratissimi, ideali per rappresentare pace, diritti e libertà, in contesti a tema: love is love! Ed eccoli, in un tripudio di colori!

Muffin arcobaleno

Ingredienti per 12 muffin

250 g di farina

200 g di zucchero

una bustina di lievito per dolci

150 g di latte

80 gr di olio di semi

2 uova

una bustina di vanillina

coloranti alimentari in gel

Procedimento

In una ciotola mescolate l’uovo con l’olio, la vaniglina ed il latte; aggiungete al composto la farina, lo zucchero, il lievito;

amalgamate l’impasto, poi dividetelo in 6 ciotole: versate in ognuna qualche goccia di colorante e mescolate fino ad ottenere il colore desiderato.

In uno stampo per muffin mettete gli stampini di carta, e versate cucchiai di impasto alternando i vari colori. Cuocete in forno già caldo a 180° per 15/20 minuti, lasciate raffreddare i muffin arcobaleno, e serviteli. Continua a leggere le nostre ricette per i dolci

