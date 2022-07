Muffin di frittatine di pasta, da portare al mare e gustare ovunque. Facilissime e veloci da preparare, tutto in forno scritto su Più Ricette da Catia.

La frittata è uno dei piatti più semplici da preparare, solo uova, formaggio, sale e pepe: da gustare così o come base per un’infinità di versioni! Si abbina infatti a tantissimi ingredienti, dalle verdure, ai formaggi o salumi, in un’infinita gamma di sapori; ottima come secondo piatto, è una perfetta ricetta antispreco per recupero degli avanzi di frigorifero, come la pasta!

I Muffin di frittatine di pasta con fiori di zucca e verdure, sono un piatto unico, rustico e gustosissimo; una soluzione elegante e d’effetto, perfetta da servire in un uno sfizioso aperitivo, per il brunch della domenica, o da portare in spiaggia.

Un piatto veloce e semplice da realizzare, cotto in forno, che si prepara con ingredienti semplici e colorati: pasta, uova, formaggio, fiori di zucca, friggitelli e germogli di cipolla. Il sapore dei fiori di zucca e delle verdure, che sta alla base di questa frittata semplice, lo rende infatti un piatto goloso e sfizioso.

Muffin di frittatine di pasta con fiori di zucca e verdure

Ingredienti

200 g di spaghettini

4 uova

una cipolla o germogli di cipolla

3 friggitelli

12 fiori di zucca

2 cucchiai di parmigiano

una mozzarella

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente, conditela con un filo d’olio d’oliva, per non farla attaccare, e lasciatela raffreddare. Pulite i fiori di zucca eliminando gambi e pistilli, e lavateli delicatamente e tenetene qualcuno da parte; mondate anche i friggitelli e la cipolla, e tagliate tutto a fettine.

In una ciotola sbattete brevemente le uova, unite il parmigiano grattugiato e regolate di sale e pepe; unite i fiori di zucca a pezzi, la cipolla ed i friggitelli, la mozzarella sbriciolata, aggiungete la pasta ed amalgamate ben gli ingredienti.

Spennellate con poco olio lo stampo per muffin, adagiatevi sul fondo un petalo del fiore che avevate tenuto da parte, e riempite con il composto.

Cuocete in forno già caldo a 180°C per 15/20 minuti, fino a quando si doreranno in superficie;

togliete dal forno, impiattate i muffin di frittatine di pasta con fiori di zucca e verdure e servite.

