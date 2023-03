Pasqua si avvicina e sono tanti i dolci che vengono preparati per l’occasione. Oltre ai tradizionali, oggi vi propongo dei muffin all’arancia con gocce di cioccolato, con la ricetta di Benedetta Rossi, perfetti sia per la domenica santa che per il pic nic di Pasquetta ma anche per colazione accompagnati da un buon succo d’arancia. […]

Muffin di Pasqua di Benedetta, buonissimi e ricchi di Vitamina C. Si fanno con il succo di Arancia e sono super soffici scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Rienzo