muffin-di-pasqua,-i-soffici-dolcetti-delle-feste:-tutti-i-segreti-per-farli-gonfi-e-morbidissimi

I muffin di Pasqua, sono dei dolcetti monoporzione che assomigliano alla classica colomba pasquale. Un’idea diversa per gustare il dolce classico della Pasqua. Sono ottimi da portare alla classica gita fuori pori porta il giorno di Pasquetta, potete servirli anche come fine pasto il giorno di Pasqua.

Ingredienti dei Muffin di Pasqua

250 gr di farina manitoba

200 gr di zucchero

10 gr di lievito di birra fresco

1 tuorlo

un uovo intero

1 pizzico di sale

80 gr di burro

150 gr di latte

Aroma agli agrumi

Uva passa

Per il ripieno:

50 gr di cioccolato fondente

1 cucchiaio di latte

½ cucchiaino di caffè solubile

Per guarnire:

1 albume

50 gr di zucchero a velo

50 gr di farina di mandorle

Granella di zucchero

Mandorle intere

Procedimento:

Per preparare i muffin pasquali, mettete la farina nella ciotola della planetaria, sciogliete il lievito nel latte, e unitelo alla farina, iniziate ad impastare a velocità media. Poi unite prima il tuorlo, e poi l’uovo intero. Appena saranno assorbite, iniziate a unire il burro un pezzetto alla volta, infine il sale, l’aroma agli agrumi e l’uva passa. Mettete l’impasto sul piano da lavoro, formate una sfera, posizionatela in una ciotola coperta, e fatela riposare per due ore. Nel frattempo che l’impasto riposa, preparate la glassa, mescolando lo zucchero a velo, la farina di mandorle e l’albume, coprite la ciotola con la pellicola per alimenti. Trascorso questo tempo dividete l’impasto in pezzetti da trenta grammi ognuno,

formate delle palline e schiacciatele. Preparate il ripieno, mettete la cioccolata in una ciotola insieme al latte, scioglietelo a bagnomaria, oppure nel microonde, mescolate anche il caffè solubile.

Mettete un poco di crema al centro di ogni pallina, richiudetele, e posizionate ogni pallina in un pirottino, e fate riposare in forno spento, con la luce accesa per un’ora.

Trascorso questo tempo, spalmate la superficie con la glassa, una mandorla e la granella di zucchero. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per trenta minuti.

Sfornate, lasciate raffreddare e gustate.

