Muffin napoletani, salsiccia e friarielli. Fantastici come antipasti di Natale. Si preparano anche il giorno prima

I muffin Napoletani, sono ino stuzzichino salato, farcito con salsiccia e friarielli, che si sa sono un’accoppiata vincente. Potete preparare questi fantastici muffin rustici, per arricchire buffet, da servire come aperitivo, antipasto o anche a cena come portata unica, ma anche prepararli la sera prima, e portarli per una gita all’aria aperta. In conclusione tutte le occasioni sono buone per gustare questi fantastici Muffin Napoletani.

Muffin napoletani, salsiccia e friarielli, Ingredienti:

280 gr farina

120 gr latte

12 gr lievito di birra fresco

15 gr strutto

5 gr sale

1 pizzico di zucchero

1 uovo

Per farcire:

1 fascio di friarielli

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino piccante

olio evo

sale

100 gr di salsiccia

Per spennellare:

1 tuorlo

1 cucchiaio di latte

Muffin napoletani, salsiccia e friarielli, Procedimento:

Per preparare i muffin napoletani, mettete la farina nella ciotola della planetaria.

Sciogliete il lievito in poco latte,

unitelo alla farina, insieme al latte restante ed all’uovo.

Azionate la planetaria a velocità media, e fate impastare per cinque minuti, poi unite lo strutto ed il sale, fate lavorare fino ad assorbimento degli ingredienti, coprite la ciotola e fate riposare per trenta minuti.

Nel frattempo pulite e lavate i friarielli, fateli gocciolare.

In una capiente padella, mettete un paio di giri d’olio evo, lo spicchio d’aglio ed il peperoncino, fate soffriggere a fiamma media. Appena l’aglio sarà imbiondito, eliminatelo insieme al peperoncino, unite i friarielli, e fateli cuocere a fiamma forte. A cottura ultimata, regolate di sale e mettete da parte.

Eliminate la pelle dalla salsiccia, sgranatela e fatela rosolare senza aggiungere olio, mettetela da parte a raffreddare.

Trascorso il tempo di riposo, dell’impasto unite i friarielli e le salsicce, ormai freddi. Fate amalgamare bene tutti gli ingredienti,

dividete l’impasto negli stampini per muffin, e fate riposare per altri sessanta minuti.

Trascorso il tempo di riposo, spennellate la superfice con il tuorlo mescolato al cucchiaio di latte,

infornate in forno preriscaldato a 180° per venti minuti, vale sempre la prova dello stecchino. Sfornate, sformate e fate raffreddare su una gratella,

i vostri muffin napoletani sono pronti per essere gustati.

Vittorio Rienzo