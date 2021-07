Muffin salati con pancetta e zucchine ricettasprint

Oggi vi presentiamo degli stuzzichini semplicissimi da preparare e molto gustosi. Stiamo parlando dei Muffin salati con pancetta e zucchine. Si tratta di finger food che potrete in poche semplici: vi basterà infatti mescolare le zucchine e la pancetta rosolata nel burro a fatta raffreddare con gli altri ingredienti per avere un impasto omogeneo da distribuire negli stampini.

Questi sono stuzzichini ricchi di sapore morbidi e delicati che piacciono sia a grandi che piccini. Potete portarli in tavola come un antipasto sfizioso per un pranzo in famiglia oppure una cena con amici. Inoltre, potete servirli per un aperitivo o un’apericena assieme a un cocktail, alcolico oppure, analcolico a proprio piacimento.

Questi finger food vi conquisteranno fina dal primo morso con la loro delicatezza di un impasto facilissimo da realizzarle dentro il quale si cela il sapore stuzzicante della pancetta affumicata mescolato con quello delle zucchine. Potete seguire alla lettera le indicazioni della ricetta e ottenere dei favolosi stuzzichini oppure potete fare come e aggiungere all’impasto del formaggio grattugiato a proprio piacimento.

Queste delizie sono anche perfette per un pranzo al volo durante la pausa pranzo al lavoro. In questo caso, potreste accompagnarci un contorno delicato come un’insalatina leggera condita con olio, sale e aceto oppure succo di limone filtrato.

Con pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, realizzerete quindi degli stuzzichini da leccarsi i baffi! Vedrete quanto ancora più velocemente andranno a ruba.

Questo è un altro modo che abbiamo per far mangiare ai piccoli di casa le verdure senza sentire i soliti capricci.

Dosi per: 18 muffin

Realizzati in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 20 minuti

Strumenti

stampini per muffin in silicone

una ciotola

un cucchiaio

una padella antiaderente

Ingredienti

260 g di pancetta affumicata

un pizzico di pepe nero macinato sul momento

5 uova

una bustina di lievito istantaneo per lievitati salati

2 zucchine grattugiate

420 g di farina

60 g di burro

sale q.b.

Muffin salati con pancetta e zucchine, procedimento

Indorate la pancetta tagliata a cubetti nel burro in una padella per pochi minuti, rivoltandola spesso. Mescolate con le uova con le zucchine grattugiate e unite la pancetta rosolata intiepidita. Aggiustate di sale e pepe a proprio piacere e inglobate il lievito e la farina setacciata.

Trasferite un cucchiaio del composto uniforme in ogni pirottino e infornate a 180° per 20 minuti, o fino a doratura. Ultimata la cottura, sfornate e fate raffreddare prima di servire.

