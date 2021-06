muffin-senza-glutine-con-fichi-e-mandorle:-solo-farine-naturali

L’ autunno è alle porte e a me viene voglia di fare colazione con qualcosa di caldo e avvolgente, proprio come questi Muffin senza glutine con Fichi e Mandorle realizzati solo con farine naturali!

Muffin senza glutine con Fichi e Mandorle

I Fichi, c’è chi li ama e chi li odia: ovviamente io faccio parte della prima schiera di persone!

Sono davvero pochissimi gli alimenti che non mi piacciono, credo non arrivino nemmeno a completare il palmo di una mano!

No, non sono ingorda, semplicemente con gli anni ho imparato ad apprezzare il cibo e quello che la natura ci offre durante le stagioni di tutto l’ anno!

Comunque, con l’ arrivo di Settembre, sono comparsi dal fruttivendolo i Fichi, miei amati!

L’ aria si è fatta più fresca la mattina e anche le mie colazioni abituali si stanno lentamente adattando al periodo autunnale che sta arrivando: una fetta di torta o un muffin da inzuppare nel cappuccio o nel the caldo, sono sempre ben graditi per iniziare la giornata.

Avevo voglia di sperimentare e preparare qualcosa di sano e genuino, ovviamente senza glutine e anche senza lattosio.

Ultimamente mi sto approcciando al mondo delle farine naturali, mi hanno sempre affascinata e sto cercando piano piano di eliminare tutti i prodotti lavorati industriali dalla mia dieta.

Ero scettica inizialmente, invece dopo un paio di tentativi, devo dire di aver trovato un ottima formula per realizzare in pochi minuti 6 strepitosi Muffin!

La Ricetta dei Muffin senza glutine con Fichi e Mandorle

Muffin senza glutine

dettagli Tempo di Preparazione 10 minuti Tempo di Cottura 30 minuti

Ingredienti 60 gr di Farina di Riso

60 gr di Farina di Grano Saraceno finissima

1/2 bustina di lievito

125 gr di Yogurt di Soia

50 gr di Zucchero di Cocco

1 cucchiaino di Burro 100 % mandorle Nu_3 (opzionale)

50 ml di olio di semi

1 uovo

3 fichi

mandorle ridotte in granella

procedimento In una ciotola lavorare con le fruste l’ uovo, il burro di mandorle, l’ olio, lo zucchero fino ad ottenere un composto semi spumoso.

Aggiungere lievito e farina ben setacciate e amalgamare con una spatola.

Trasferisci il composto in pirottini da Muffin in silicone e decora con Fichi freschi e Mandorle.

Inforna a 180 ° forno statico per 25 / 30 minuti.

Il Mio Consiglio

Puoi decidere di utilizzare o meno il burro di frutta secca alle mandorle, perchè serve solo per dare maggiore sapore all’ impasto del Muffin.

Nel caso in cui tu decida di utilizzarlo, ti consiglio di sceglierne uno che come ingredienti abbia solo ed esclusivamente frutta secca, in questo caso le mandorle, come quello che ho utilizzato io.

Per questa ricetta ti consiglio la Creama di Mandorle chiara, dal sapore più delicato!

Lorenza