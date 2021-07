Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta | Invitanti e saporiti

Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta

Oggi vi presentiamo degli stuzzichini pronti in poche semplici mosse e molto accattivanti, Stiamo parlando dei Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta. Si tratta di finger food realizzati con un cestino di pasta sfoglia farcito con bietole ripassate in padella e insaporite con un trito di pinoli e uvetta.

Questi stuzzichini piacciono sia a grandi che piccini. Sono quindi uno dei tanti modi che abbiamo per far mangiare ai piccoli di casa la verdura senza sentire i soliti capricci. Queste piccole bontà vi conquisteranno fin dal primo morso quando la pasta sfoglia vi si sfarà in bocca lasciando lentamente il posto al sapore delicato del mix di verdure insaporite e mescolate con la frutta secca e quella essiccata che avrete provveduto, prima di frullare, a rinvivire in acqua.

Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare queste piccole prelibatezze. Con una spesa economica irrisoria e pochissimo sforzo, potrete quindi portare in tavola degli stuzzichini accattivanti e graziosi.

Sono perfetti per un antipasto gustoso per un pranzo in famiglia o una cena tra amici e parenti. Potete anche servirli per un’apericena oppure un aperitivo assieme a un buon cocktail, alcolico oppure analcolico, a proprio piacere. Inoltre, sono dei finger food gettonatissimi, sia tra gli adulti che tra i bambini, anche per essere mangiati durante le occasioni di festa come può essere un compleanno oppure una ricorrenza.

Potete anche presentare questi stuzzichini per un brunch o un buffet.

Realizzati in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: minuti necessari a indorarli a 180° + qualche minuto sul fornello

Strumenti

una padella antiaderente

stamponi per muffin

un cucchiaio di legno

un mixer cucina

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

bietola precotta q.b.

una manciata di pinoli senza guscio

uvetta q.b.

un filo d’olio extravergine d’oliva

sale q.b.

Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta, procedimento

Scaldate un filo d’olio e fateci saltare la bietola ben sgocciolata e sminuzzata con cura. Cuocete per qualche minuto a fiamma moderata, mescolando di tanto in tanto. Ultimata la cottura, fate raffreddare la verdura prima di mescolarla con un trito di pinoli e uvetta che avrete lasciato in ammollo per 30 minuti e strizzato con cura. Aggiustate di sale a proprio piacimento e mischiate gli ingredienti con cura per avere una farcitura omogenea.

Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta ricettasprit

Stendete la pasta frolla e tagliatela in quadratini sufficientemente grandi per foderare gli stampini per muffin imburrati. Bucherellate le basi con i rebbi di una forchetta e farcitele con il ripieno a proprio piacere. Infornate a 180° per i minuti necessari a farli indorare. Una volta cotti, sfornateli e serviteli caldi o freddi a proprio piacere.

Muffins di pasta sfoglia con bietola pinoli e uvetta ricettasprit

