‘Muita gente está precisando de ajuda’, diz moradora de Mogi sobre familiares que tiveram casas atingidas após chuvas em São Sebastião

Ingrid Goes explicou que seus irmãos e primos vivem em Juquehy. A Prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade na cidade, onde há pessoas desabrigadas após alagamentos e desabamentos. Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Uma moradora de Mogi das Cruzes contou ao g1 que seus familiares que vivem em Juquehy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, onde uma pessoas ficaram desabrigadas neste domingo (19) devido às chuvas constantes, foram afetados por deslizamentos de terra e alagamentos.

Ingrid Goes explicou que seus irmãos e primos vivem na cidade e estão precisando de ajuda. “Eu e minha família somos de lá, mas eu estou agora em Mogi. Meus pais desceram [para o litoral] para ajudar meus irmãos que ficaram lá. Foi um estrago enorme”.

Segundo Ingrid, que visita São Sebastião com frequência, os moradores estão com dificuldades para passar em alguns trechos da cidade por causa da lama. “Agora está diminuindo a água na rua e está tudo com lama. Tem lugares que não dá pra andar por causa da lama”.

A moradora de Mogi ainda disse que, após deslizamentos de terra atingirem a casa de seus primos, eles foram encaminhados para abrigos. “Eles saíram há tempo do desmoronamento e estão em um abrigo seguro agora. Mas ainda assim muita gente tá precisando de ajuda lá”.

Estragos e mortes

A Prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade na cidade, onde há pessoas desabrigadas após alagamentos e desabamentos. Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida por uma árvore em São Sebastião. Além disso, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento em Ubatuba.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, irão visitar neste domingo (19) as áreas atingidas pelas chuvas em São Sebastião e Ubatuba.

