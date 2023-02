‘muita-gente-saindo-do-rio’,-relata-mulher-que-passou-perto-de-ponte-que-caiu-entre-sc-e-rs

Conforme a prefeitura de Passo de Torres, ao menos seis pessoas estavam desaparecidas até o início da tarde desta segunda-feira. Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Uma jovem de 18 anos que passou pela região pouco tempo depois que uma ponte que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul caiu na madrugada desta segunda-feira (20) afirmou ter visto pessoas saindo do rio e se debatendo na água. A jovem tentava acessar a estrutura, mas desistiu e passou por outro local.

Conforme a prefeitura de Passo de Torres, seis pessoas estariam desaparecidas até o início desta tarde. O incidente aconteceu sobre o Rio Mampituba, após um cabo da estrutura se soltar. Pessoas voltavam a pé das festas de carnaval em Passo de Torres, no Sul catarinense, em direção a Torres (RS)(veja o vídeo acima).

A mulher de 18 anos, que pediu para não ser identificada, disse à reportagem do g1 SC que ficou com amigos por cerca de 10 minutos esperando na cidade catarinense para poder passar na ponte. Com a demora por conta do fluxo de pessoas, no entanto, o grupo decidiu fazer um caminho maior e retornar por outra estrutura, a cerca de 600 metros de distância.

“Quando nos aproximamos novamente da ponte, vimos que tinha caído. Muita gente saindo do rio. Umas pessoas se debatendo na água. Depois, cerca de cinco, salva-vidas chegaram. Com isso fomos chamando nosso Uber pois já estávamos aterrorizados”, explicou.

O Corpo de Bombeiros Militar faz buscas na água por possíveis vítimas. Feridos foram encaminhados ao hospital. A Brigada Militar gaúcha informou que ao menos 30 pessoas foram resgatadas. Conforme a corporação de Santa Catarina, a maioria saiu a nado após cair no rio.

No local, onde há espaço apenas para a passagem de pedestres e ciclistas, uma placa indica o limite máximo de 20 pessoas (imagem abaixo).

O que disse a prefeitura de Passo de Torres

A prefeitura de Passo de Torres vem a público informar que lamenta o incidente ocorrido na Ponte Pênsil sobre o Rio Mampituba, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, aproximadamente às 2h50min, acontecido pelo excesso de pessoas, onde um dos cabos rompeu, visto que a capacidade da ponte, informada nas cabeceiras, é de 20 pessoas.

As corporações militares estão atuando desde o momento do acidente, concedendo todo o apoio necessário à eficácia da operação. O Corpo de Bombeiros Militar e Comunitário do Rio Grande do Sul, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e Batalhão de Operações Aéreas empregam todos os esforços técnicos nas buscas e atendimento aos envolvidos.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Passo de Torres/SC, Eric Gomes Vamerlati, informou que até o momento, (12h30min desta segunda-feira), seis pessoas estão desaparecidas, porém, não há confirmação de que estavam no local ou que tenham caído no rio. Isto é, os familiares relataram a falta das pessoas e, diante do acontecido, informam as autoridades competentes. Desse modo, podem os desaparecidos estarem em outro lugar, que não seja do acidente, como na casa de amigos ou familiares.

O Governo do Município formou um Comitê Gestor para tratar do caso, a fim de adotar as medidas cabíveis, salientando-se que segue à disposição de todos.

MANUTENÇÃO DA PONTE

A manutenção dos cabos de sustentação das cabeceiras e troca das pranchas de madeira são realizadas com frequência pelo município, sendo registradas nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, a última manutenção preventiva do local com o reparo nos cabos, tirantes, tela e estrados.

BOLETIM MÉDICO

Conforme o sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Torres/RS, Jeferson França, não há nenhuma morte confirmada e ninguém em estado grave ou hospitalizado até o momento”.

