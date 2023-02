Muitos Carnavais, Banda do Siri e Galo dos Perturbados: blocos agitam Natal nesta terça-feira (21)

Foliões têm opções para Petrópolis, Centro Histórico e Redinha. Alobened, Jaina Elne, Khrystal e Marília Marques são atrações do Muitos Carnavais. Três blocos tradicionais vão sair às ruas de Natal nesta terça-feira (21) de carnaval. O Galo dos Perturbados faz a festa no Centro Histórico, a Banda do Siri homenageia o fundador Hélio Rocha na Redinha e o Muitos Carnavais tem axé e frevo no encerramento do Polo Petrópolis.

Muitos Carnavais

A cantora Alobened, ex-Banda Mel, é uma das atrações do movimento cultural Muitos Carnavais, que este ano agita a programação oficial do Polo Petrópolis. O repertório tem sucessos como “Prefixo de Verão”, “Baianidade Nagô” e “Bateu Saudade”. Ela se apresenta às 16h, na Praça das Flores.

A programação ainda conta com Jaina Elne, Khrystal e Marília Marques, ex-Banda Pinguim, no palco do Largo do Atheneu. A concentração e percurso pelas ruas de Petrópolis serão animados pela Orquestra Banda do Negão. O acesso ao evento é gratuito.

Alobened é atração do Muitos Carnavais

Banda do Siri

Fundada em 1988, a Banda do Siri volta às ruas da Redinha nesta terça de carnaval. O bloco vai homenagear o carnavalesco Hélio Rocha, um dos seus fundadores. A tradicional agremiação retorna com seus bonecos gigantes, estandartes e com a animação do Frevo do Xico. A concentração da banda será às 16h30, na Praça do Cruzeiro, e o final ocorre no Largo João Alfredo, na frente da casa da família de Hélio Rocha.

“Não será fácil colocar a Banda do Siri sem ter ao meu lado o querido amigo Hélio Rocha, mas nós não poderíamos deixar de sair sem prestar esta grande homenagem”, comentou Fábio Henrique, diretor e um dos fundadores da Banda do Siri.

Hélio Rocha será homenageado pela Banda do Siri

Galo dos Perturbados

O Galo dos Perturbados, bloco carnavalesco fundado há 13 anos, movimenta a Cidade Alta no último dia do Reinado de Momo. A concentração será no Bar do Naldo, a partir das 15h. Às 16h30, a banda de frevo, composta por 28 músicos, agitará a praça João Tibúrcio. A saída está prevista para 17h30.

O Galo percorrerá a Praça André de Albuquerque, Praça 7 de Setembro, rua Ulisses Caldas, rua Vigário Bartolomeu/Gonçalves Lêdo, rua Apodi, rua Santo Antônio e a parada final na Praça 7 de Setembro, no palco do Polo Centro Histórico, onde ocorrerão os shows de Jaina Elne e Larissa Costa, a partir de 19h30.

A expectativa é de que o Galo arraste 4 mil foliões nesta retomada do carnaval, após um hiato de dois anos por causa da pandemia da Covid-19. “O nome Galo dos Perturbados é uma referência ao galo da Igreja de Santo Antônio e ao seu xará pernambucano, o Galo da Madrugada”, conta o cofundador do bloco, Naldo Alves.

