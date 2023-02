Mulher achada enterrada sob a própria casa em SC tinha filhos de 2 e 5 anos: ‘Super mãe’, lamenta irmã

Família da vítima, que morava em Ituporanga, arrecada dinheiro para levar o corpo até Pernambuco. Companheiro de Jéssica Rayara foi preso suspeito do feminicídio. Jessica Rayara foi encontrada morta sob a casa onde morava em Ituporanga

A mulher encontrada morta enterrada debaixo da própria casa em Ituporanga, no Vale do Itajaí, era conhecida por familiares por ser uma pessoa bastante ligada à família.

“Era uma super mãe”, descreveu a irmã Cicera Vanessa da Silva. A vítima deixou dois filhos, de 2 e 5 anos.

Preso temporariamente, o companheiro de Jéssica Rayara, que não teve a identidade divulgada, é suspeito do feminicídio.

“O que mais gostava era de estar sempre com os filhos, cuidando [deles], e entre a família”, disse.

Antes de se mudar para Ituporanga, em 2021, a jovem morava em Ipubi (PE). Conforme o delegado Fernando Padilha Figueiredo, ela saiu do nordeste para trabalhar com agricultura em Santa Catarina.

Segundo a irmã, a família está arrecadando dinheiro para o translado do corpo até Pernambuco. Até a tarde desta quinta-feira (9), R$ 5 mil haviam sido levantados – a meta é chegar a R$ 12 mil.

“Estamos fazendo uma ‘vaquinha’ para levar corpo para perto da família”, informou.

Corpo foi descoberto um dia após filhos serem vistos sozinhos na residência

O crime

O corpo da jovem de 22 anos foi encontrado enterrado sob a casa onde morava com o companheiro e os dois filhos no fim da tarde de terça-feira (7). Conforme a Polícia Civil, Jéssica já havia denunciado violência doméstica em 2022.

Padilha disse que as crianças, de 2 e 5 anos, foram achadas sozinhas dentro da residência no dia anterior, após solicitações de vizinhos, e foram encaminhadas a um abrigo.

“Os policiais da delegacia, incansáveis, continuaram, desde a madrugada de ontem [terça-feira], buscando esse corpo nas imediações do local. Até que, ao fim da tarde, foi localizado o cadáver da feminina, escondido embaixo da casa”, relatou Padilha.

De acordo com o investigador, o homem foi encontrado pelos policiais no alojamento do irmão, próximo à casa da família, e preso na noite de terça-feira.

O que é violência doméstica?

Segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica contra a mulher envolve qualquer ação baseada no gênero – ou seja, a mulher sofre algum tipo de violência apenas pelo fato de ser mulher.

Segundo o Instituto Maria da Penha, essa violência pode ser dos seguintes tipos:

Violência física: qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Exemplos: espancamentos, estrangulamento, cortes, sacudidas, entre outros

Violência psicológica: qualquer ação que cause dano emocional e diminuição de autoestima; prejudique e perturbe o desenvolvimento da mulher ou tente degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Exemplos: ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, entre outros

Violência sexual: qualquer ação que obrigue a vítima a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Exemplos: estupro, impedir uso de contraceptivos, forçar prostituição, entre outros

Violência patrimonial: qualquer ação que configure retenção ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens e valores da vítima. Exemplos: controle do dinheiro, destruição de documentos, estelionato, deixar de pagar pensão alimentícia, entre outros

Violência moral: qualquer ação que configure calúnia, difamação e injúria. Exemplos: acusar a mulher de traição, expor a vida íntima, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, entre outros

