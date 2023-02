mulher-agredida-e-estuprada-por-ex-marido-afirma-que-ele-tem-transtorno-bipolar

Juliana Rizzo, de 34 anos, diz que o ex-marido foi diagnosticado em 2019, depois das primeiras agressões sofridas, quando ela saiu de casa e Ricardo Penna Guerreiro, de 46, a pediu para voltar. Ele está preso preventivamente. Segundo Juliana, Ricardo foi diagnosticado com transtorno bipolar e era medicado

A ex-esposa do empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, preso preventivamente por agredi-la e estuprá-la enquanto estava dopada por remédios, contou à reportagem que ele faz uso de medicações após ter sido diagnosticado com transtorno bipolar [um distúrbio psiquiátrico].

Segundo Juliana Rizzo, de 34 anos, o ex-marido passou por uma consulta psiquiátrica depois que ela saiu de casa, após as primeiras agressões em 2019, quando estava grávida do filho do casal.

“Fui embora e ele veio atrás, pediu perdão e chorou. Acreditei que ele pudesse mudar, quando estamos apaixonados perdoamos coisas inadmissíveis”, contou.

A vítima disse que Ricardo foi diagnosticado pelo profissional com transtorno de bipolaridade, e que ele começou a fazer uso de medicações controladas como a Quetiapina, receitada a pacientes com transtorno bipolar e esquizofrenia. ”

Juliana foi vítima do ex-marido, que a espancava e a estuprava quando ela tomava medicamentos. Ele foi preso em Praia Grande, SP

A vítima contou que Ricardo até parou, por certo tempo de batê-la. “Voltei a viver com ele, tanto é que agressão física durante a gravidez não tive mais. Porém, a psicológica e verbal nunca deixou de ter

A reportagem tentou contato com a defesa de Ricardo, mas não obteve sucesso. A profissional que o diagnosticou não quis responder sobre o caso.

Relacionamento abusivo

Juliana contou que a mesma profissional que diagnosticou Ricardo começou a tratá-la, segundo ela, com a prerrogativa de que ela deveria se libertar do relacionamento abusivo em que viveu. Foi nessa época que ela começou a tomar os remédios antidepressivos e teve início a série de estupros.

“Com esses remédios começaram os estupros. Tinha uma vida de esposa. Não deixava faltar nada. Não tinha o porquê ele cometer isso. Quando estava dopada ou ficava ‘boba’ de medicações, ele se aproveitava”, disse.

