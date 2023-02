Mulher bate carro em poste ao tentar pegar cachorro no veículo em Ribeirão Preto, SP

Acidente aconteceu na Avenida Afonso Varela, no bairro Recreio das Acácias, zona Sul da cidade. Motorista foi levada à Santa Casa. Mulher bate carro contra poste de iluminação em Ribeirão Preto, SP

Uma mulher ficou ferida ao bater o carro contra um poste de iluminação na tarde desta segunda-feira (20) no bairro Recreio das Acácias, zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e de testemunhas, a motorista contou que seguia pela Avenida Afonso Varela, quando se virou para trás para pegar o cachorro e perdeu o controle da direção do veículo.

O carro bateu contra um poste, que tombou na via, mas não chegou a cair em cima do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, e a vítima foi levada consciente à Santa Casa de Ribeirão Preto.

Uma equipe da CPFL foi acionada para desligar o poste e fazer a substituição da estrutura.

O cachorro que estava no carro foi entregue ao namorado da vítima.

