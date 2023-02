Mulher cai de moto e morre após ser atropelada em Porciúncula, no RJ, por prefeito de cidade mineira

Prefeito de Tombos, Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, prestou depoimento na 139ª DP, no início da madrugada desta quinta-feira (02). Vítima era socorrida de uma queda de moto pela PM, quando veículo passou em ‘alta velocidade’, segundo boletim de ocorrência. Bianca Maria Almeida Florindo morreu atropelada em Porciúncula após cair de moto

Uma mulher de 28 anos morreu após ser atropelada em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, por uma caminhonete dirigida pelo prefeito da cidade de Tombos (MG), Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, de 39 anos.

Bianca Maria Almeida Florindo chegou a ser levada para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu por volta das 19h40 desta quarta-feira (1º) na RJ-220, entre os municípios de Porciúncula e Natividade.

Policiais militares do 29° Batalhão estavam em patrulhamento pela rodovia quando viram a moto e a vítima no chão, e pararam para ajudá-la, mas, repentinamente, ainda de acordo com a polícia, ela foi atropelada pelo veículo que passou “em alta velocidade”, e seguiu viagem.

“Quando ao desocupar a viatura para retirar a vítima do solo, e prestar atendimento, conversando com a vítima, e tirando a moto do meio da pista, veio um veículo em alta velocidade e atropelou-a, tomando sentido a Porciúncula. O fato aconteceu tão rápido e inesperado que a guarnição também quase foi atropelada. Guarnição iniciou os primeiros socorros à vítima e fez contato de imediato com PU local e com a viatura do BPRV”, relatou a Polícia Militar no boletim de ocorrência.

O g1 tenta contato com o prefeito sobre o acidente. Tiago compareceu à 139ª DP para prestar depoimento acompanhado de uma advogada no início da madrugada desta quinta-feira (02).

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A perícia foi realizada no local e o carro envolvido no acidente foi apreendido.

Bianca Maria era funcionária da Prefeitura de Porciúncula, que emitiu nota lamentando a morte.

O corpo de Bianca foi liberado do IML de Itaperuna por volta das 12h. Ela deixa uma filha pequena.

O padre Thiago Linhares, da Igreja Matriz de Santo Antônio, emitiu um comunicado informando que haverá missa de corpo presente às 17h.

